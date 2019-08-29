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Во Владивостоке усиленно готовят к сдаче один из долгостроев
Контроль за достройкой дома, расположенного на проспекте Красного Знамени, 158, во Владивостоке усилят
Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время проверки хода работ на объекте в среду, 18 сентября.
В данный момент более 70 человек ведут на объекте строительные и специальные работы: монтаж лифтов, сетей, вентиляции. По словам подрядчиков, в течение октября будет сделан фасад здания, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Согласно контракту, до конца ноября должны завершить пуско-наладочные работы. Итоговая проверка – в первой декаде декабря», – сообщили они.
Олег Кожемяко поручил составить посуточный график по всем видам работ, включая благоустройство территории. Контролировать процесс еженедельно будет вице-губернатор, курирующий строительную отрасль, Михаил Петров.
«Вы обязаны держать “купеческое слово”. Люди должны увидеть, что такие дома могут быть достроены. Ведь это и ваши дальнейшие перспективы в отрасли», – заявил подрядчикам Губернатор.
Напомним, что в настоящее время Фонд поддержки обманутых дольщиков ведет работу с 29 проблемными домами, ввод в эксплуатацию которых ожидают более 3 тысяч человек. До конца года в Приморье сдадут до шести проблемных домов.
Создание в крае Фонда помощи обманутым дольщикам является исполнением прямого поручения Президента Владимира Путина, который в феврале 2019 года на расширенном заседании президиума Государственного совета по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» поручил регионам изучить лучшие практики в стране и внедрить их на своей территории. В Приморье за основу взяли опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря работе фонда удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев.
Приморский фонд был зарегистрирован в апреле 2019 года. Главная задача некоммерческой организации – в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края.
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