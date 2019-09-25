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Корейский индустриальный парк развернется в Приморье на 50 гектарах

Компания LH Corporation намерена создать 12 тыс. рабочих мест и вложить 13,5 млрд рублей инвестиций

Более 30 корейских компаний планируют стать резидентами индустриального парка, который намерена создать компания «Эл-Эйч Корпорэйшн» (LH Corporation) в Приморском крае. Проект  находится на сопровождении Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообищили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Инвестор сейчас рассматривает под проект площадки в Приморском крае. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 13,5 млрд рублей, а также предполагается создать 12 тыс. рабочих мест. Требуемая площадь земельного участка 50 га. В индустриальном парке будут размещены производства компаний под управлением компании «Эл-Эйч Корпорэйшн». На данный момент «Эл-Эйч Корпорэйшн» заявила о 30 потенциальных корейских резидентах в индустриальный парк», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, находящийся в рабочей поездке в Сеуле.

В частности, по итогам проведенных «Эл-Эйч Корпорэйшн» совместно с АНО АПИ презентаций проекта для потенциальных корейских инвесторов в 2018 году, интерес к нему проявили члены Ассоциации производителей автокомпонентов KAПA. Также имеется интерес со стороны Ассоциации по переработки сои. Леонид Петухов пояснил, что управляющая компания в лице корейской «Эл-Эйч Корпорэйшн» возьмет на себя коммуникацию с российской стороной и решение всех возникающих у корейских резидентов вопросов, таким образом выступая гарантом для корейских компаний, желающих разместить производство на Дальнем Востоке России на территории корейского индустриального парка с точки зрения понятных условий ведения бизнеса, минимизации рисков и других аспектов.

Напомним, в рамках этапов реализации проекта в феврале было подписано соглашения между АНО АПИ и Эл-Эйч Корпорэйшн о намерениях по реализации проекта создания индустриального парка на территории Приморского края. В мае компания «Эл-Эйч Корпорэйшн» начала подготовку техническо-экономического обоснования по проекту.

На полях пятого Восточного экономического форума в сентябре 2019 года было подписано четырехстороннее стороннее соглашение о взаимопонимании по реализации проекта создания индустриального парка на территории Приморского края между АНО АПИ, КРДВ, «Эл-эйч Корпорэйшн» и Корейским торгово-инвестиционным агентством (КОТРА).

 «Эл-Эйч Корпорэйшн»– государственная корпорация, которая отвечает за развитие городских участков, а также за управление и эксплуатацию земель и жилищного капитала. Она имеет успешный опыт реализации проектов по созданию индустриальных парков для корейских компаний за рубежом. В частности, в 2017 году  был создан и успешно функционирует индустриальный парк в Кувейте, в 2016 году начата работа над созданием индустриального парка в Боливии, сейчас компания начала проработку вопросам по созданию индустриального парка в Мьянме.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: индустриальный парк  инвестиции 


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