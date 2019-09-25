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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 20 Октября, 19:25 |
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Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с 81-й годовщиной основания края
Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с 81-й годовщиной со дня образования Приморского края!
Современное Приморье – это край со славной историей и богатым наследием, крупный промышленный, сельскохозяйственный, научно-образовательный центр России на Дальнем Востоке. Свой вклад в развитие нашего региона внес каждый из почти 2 миллионов его жителей. Благодаря вам, дорогие земляки, удается реализовывать значимые проекты в экономике, благоустраивать города и поселки. Спасибо вам за вашу любовь к Родине, трудолюбие и широту души!
Низкий поклон – людям старшего поколения, ветеранам, чьими золотыми руками заложены основы процветания Приморья. Вы, как никто, заслуживаете нашей заботы. И меры социальной поддержки участников войн и трудового фронта будут расширяться дальше.
Сейчас региону уделяется большое внимание со стороны руководства страны. Особые перспективы связаны с присвоением краевому центру – городу Владивостоку – статуса столицы Дальневосточного федерального округа.
Но нельзя надеяться только на федеральную поддержку, мы сами будем преображать наш регион: ремонтировать дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру, открывать новые школы, детские сады и поликлиники, возрождать культуру на селе. Уверен, совместными усилиями мы осуществим задуманное ради наших детей и внуков!
Уважаемые жители Приморского края! В этот торжественный день нас объединяют самые светлые и теплые чувства к Приморью, гордость за него, стремление трудиться и участвовать в решении государственных задач во благо родного края и всей России. Желаю Приморскому краю успехов и достижения новых высот. Счастья, здоровья и благополучия – в каждый дом!
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
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