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Хабаровский УФАС предостерег правительство края
Создание залогового фонда для помощи металлургическому заводу «Амурсталь» стало поводом для вынесения Хабаровским краевым УФАС России предостережения региональному правительству.
В документе, адресованном губернатору и правительству Хабаровского края, говорится о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, в части создания залогового фонда для помощи металлургическому заводу группы компаний «Торэкс» Амурсталь.
«Отчуждение государственного имущества в обход процедур, установленных законодательством Российской Федерации могут привести к ограничению конкуренции. Также признаки нарушения антимонопольного законодательства могут усматриваться в даче рекомендаций ряду кредитным организациям, налоговой службе, влекущим создание данному хозяйствующему субъекту преимущественных условий в осуществлении предпринимательской деятельности», - говорится в предостережении, текст которого располагает «Дальневосточный капитал».
Ранее стало известно, что правительством Хабаровского края принято решение о создании залогового фонда для помощи металлургическому заводу группы компаний «Торэкс» Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. В этот фонд планируется передача находящихся в государственной собственности объектов и имущества. Также краевым правительством было заявлено об осуществлении поддержки конкретного хозяйствующего субъекта путем дачи рекомендаций иным хозяйствующим субъектам и региональным органам власти.
«Действия правительства края по созданию фонда, в части создания преимущественных условий для определенного хозяйствующего субъекта могут привести к негативным последствиям не только для предпринимательского сообщества, но и отрицательно повлиять на сохранение государственного имущества в казне Хабаровского края», - прокомментировала ситуацию руководитель Хабаровского УФАС России Елена КЛОСТЕР.
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