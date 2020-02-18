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Пятница| 21 Февраля, 16:08 |
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Ошибочка вышла: В Приморье в 62 тысячи "мусорных" квитанций внесли поправки
Сотрудники КГУП «Приморский экологический оператор» откорректировали все неверно указанные данные в квитанциях за вывоз мусора по заявкам, поступившим от жителей края в феврале. В следующем месяце собственники жилья получат обновленные «платежки».
По словам специалистов, сведения для исправления данных граждане подавали различными способами: через личный кабинет на сайте LK.spzv.ru, мобильное приложение ПЭО ТКО, через форму «подать жалобу» на сайте spzv.ru, электронную почту: [email protected], а также через «горячую линию»: 8-800-200-53-66, или телефоны, указанные в квитанциях.
«Поступило более 62 000 заявок за февраль на исправление данных в “платежках”, все они обработаны – внесены корректировки», – отметили на предприятии.
Напомним, по всем вопросам, связанным с вывозом мусора приморцы могут позвонить на бесплатную «горячую линию» по телефону: 8 800-200-53-66, с 8.00 до 18.00 в будни или с 10.00 до 18.00 в выходные. Также можно направить обращение на [email protected]
Фото – Роман Павловский
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Прикольно. . . . будем оплачивать двойной вывоз мусора!!! теперь и от экологического оператора и от Управляющей компании!!! Во всяком случае, УК Центральный с Уборевича 7, сказала, что они не собираются вычеркивать строку за вывоз мусора, тк это они вывозят, а не кто то другой. . .
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