|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 21 Февраля, 19:58 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Автоперевозчики Владивостока будут работать по-новому
Автотранспортные предприятия Владивостока, занятые перевозкой пассажиров на внутригородских маршрутах, в этом году перейдут на новые условия работы. Подробнее об этом руководителям предприятий рассказали накануне, 20 февраля, в управлении транспорта администрации города.
Как сообщил начальник управления Александр Иванов, в этом году компании-перевозчики смогут принять участие в открытых конкурсных процедурах в электронной форме на право работать на маршрутах. Все маршруты будут разделены на лоты, в состав каждого войдут и прибыльные маршруты, и так называемые социальные, с низким пассажиропотоком.
Сейчас в управлении транспорта готовят техническое задание, рассчитывают начальную максимальную цену контракта. Планируется, что извещение о проведении торгов будет размещено в единой информационной системе в конце марта - начале апреля.
«Но подготовку к ним транспортные предприятия должны начать уже сегодня, – подчеркнул Иванов. – Для участия в электронных торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке и получить электронные ключи. Данная процедура занимает время».
Также руководителям автопредприятий напомнили о необходимости иметь в каждом автобусе работающее оборудование системы ГЛОНАСС. На сегодняшний день автоматизированный диспетчерский центр (АДЦ) «видит» не все автобусы. Причины тут разные.
«Вы должны понимать, что работающий ГЛОНАСС – это подтверждение того, что автобус находится на маршруте и везет пассажиров, – пояснила директор АДЦ Татьяна Бердникова. – И только на таких условиях будет строиться вся наша дальнейшая работа».
Напомним, сегодня во Владивостоке перевозкой пассажиров на внутригородских маршрутах по регулируемому тарифу заняты 14 компаний. Из них одна муниципальная («ВПОПАТ № 1») и 13 коммерческих. Последние четыре года они работают на основе договоров, заключенных с администрацией города. С введением в действие Федерального закона № 220-ФЗ условия работы перевозчиков значительно меняются. Администрация города будет выступать в качестве заказчика работ, связанных с выполнением регулярных перевозок пассажиров по регулируемому тарифу, оплачивая за фактически выполненную транспортную работу.
Фото из архива
- Cпортсменка из Владивостока завоевала титул чемпионки мира среди девушек в гонках на яхтах по льду
- Автоперевозчики Владивостока будут работать по-новому
- Ошибочка вышла: В Приморье в 62 тысячи "мусорных" квитанций внесли поправки
- На Дальнем Востоке выявили 128 нелегальных финансовых организаций
- Metro:Exodus - Владивосток в игре
- Из Владивостока в Москву с повышенным комфортом - кофемашины, сейфы, USB
- Около 300 человек собрались на юбилейный "День открытых дверей" в Сихотэ-Алинском заповеднике
- "Русагро" отказалась от "Приморской сои"
- Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
- Около 400 млн рублей направлено на строительство автопарковок во Владивостоке
-
Наши партнерыLoading...RedTram
Ещё бы окна не заклеивали рекламами и не торчали долго на остановках, собирая пассажиров.
Авторизация: