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21 Февраля 2020, 17:02 | Регион сегодня |

Cпортсменка из Владивостока завоевала титул чемпионки мира среди девушек в гонках на яхтах по льду

17-летняя владивостокская буеристка Полина Артюх завершила Первенство Европы и Первенство мира в классе DN среди юниоров с золотой медалью

20 февраля в Швеции завершилось Первенство Европы и Первенство мира в классе DN среди юниоров. 17-летняя спортсменка из Владивостока, занимающаяся в яхт-клубе «Семь футов», Полина Артюх выиграла оба престижные соревнования и стала первой среди девушек.

Это вторая победа Полины на столь значимых состязаниях. В 2017 году юная владивостокчанка стала первой среди девочек, но в классе буеров Ice Optimist.

Вместе с Полиной в гонках участвовал её земляк Марк Лисовицкий. Достижения Марка – 4-ое место на Первенстве Европы и 5-ое – на Первенстве мира.

Отметим, юные буеристы из Приморья – единственные, кто представлял Россию в Швеции. Всего в зачетной группе DN приняли участие 27 юниоров из Польши, Швеции, Германии и других стран.

Напомним также, в 2019 году Первенство мира в классе DN также выиграл буерист из Владивостока, 23-летний Антон Диденко. Россия ранее никогда не достигала таких высот в мировом буерном спорте.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: буерный спорт  Семь футов 


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