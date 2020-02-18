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Пятница| 21 Февраля, 19:58 |
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Cпортсменка из Владивостока завоевала титул чемпионки мира среди девушек в гонках на яхтах по льду
20 февраля в Швеции завершилось Первенство Европы и Первенство мира в классе DN среди юниоров. 17-летняя спортсменка из Владивостока, занимающаяся в яхт-клубе «Семь футов», Полина Артюх выиграла оба престижные соревнования и стала первой среди девушек.
Это вторая победа Полины на столь значимых состязаниях. В 2017 году юная владивостокчанка стала первой среди девочек, но в классе буеров Ice Optimist.
Вместе с Полиной в гонках участвовал её земляк Марк Лисовицкий. Достижения Марка – 4-ое место на Первенстве Европы и 5-ое – на Первенстве мира.
Отметим, юные буеристы из Приморья – единственные, кто представлял Россию в Швеции. Всего в зачетной группе DN приняли участие 27 юниоров из Польши, Швеции, Германии и других стран.
Напомним также, в 2019 году Первенство мира в классе DN также выиграл буерист из Владивостока, 23-летний Антон Диденко. Россия ранее никогда не достигала таких высот в мировом буерном спорте.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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