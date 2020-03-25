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Во Владивостоке построен 17-этажный дом, в который вложено более 507 млн рублей

Многоквартирный дом на 94 квартиры, построенный в новом стиле, "двором без машин", крытым паркингом и оригинальной детской площадкой, ввел в эксплуатацию резидент СПВ

Ключи от квартир собственники получили раньше заявленного срока.

Многоквартирный дом на 94 квартиры, построенный в новом стиле, с общественными зонами, «двором без машин», крытым паркингом и оригинальной детской площадкой, ввел в эксплуатацию резидент свободного порта Владивосток

«Перед нами стояла цель построить дом для людей с современным запросом на качественное и комфортное жилье. Для этого мы решили сразу несколько задач. Заложили в основу проекта удобные планировки квартир. Места общего пользования и придомовая территория выполнены в современном стиле. Детская площадка также построена по индивидуальному проекту, ее абстрактные формы призваны развивать детское воображение. Нам важно, чтобы наши проекты украшали город», - рассказал генеральный директор ООО Инвестиционно-строительная компания «ЭДЕЛЬВЕЙС» Андрей Беззубкин.

По соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестиции в строительство в столице Приморского края 17-этажного жилого дома и сопутствующую инфраструктуру составили более 507 млн рублей. Инвестор отметил, что реализация проекта в статусе резидента свободного порта Владивосток позволила сэкономить более 21 млн рублей за счет налоговых льгот: сниженные до 7,6 % страховые взносы, нулевые налоги на прибыль и землю в течение пяти и трех лет, соответственно.

По соглашениям с управляющей компанией резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Приморского края 128,6 млрд рублей и создали более 13,6 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня на Дальнем Востоке 1860 резидентов СПВ реализуют проекты на сумму свыше 910 млрд рублей, что позволит трудоустроить 88,6 тысячи дальневосточников.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: свободный порт владивосток  строительство  жилье 


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Комментарии
  • Псевдоним14:37, 21.04.2020

    Беспонтовая заказуха.
  • Кан14:43, 21.04.2020

    Я бы воздержался от покупки квартир в этом и других домах от Беззубкиных. Неприятные товарищи. Все кто имел с ними дела, особенно с мамашей, меня поймут.
  • Юлия14:47, 21.04.2020

    по соседству с "французкими бараками" где какают из окна и гостинками хихихаха , дом огонь. А ценник на м2 просто сказка :)
  • Людмила Андреевна14:55, 21.04.2020

    говорят руководителя отдела маркетинга этой компании долбит в 0чк0 кто-то из руководства Реми
  • Ольга15:08, 21.04.2020

    Помню этого странного метросексуала когда хотела купить кв, смешной тип
  • Андрей15:05, 21.04.2020

    Что бы сформировать положительное мнение о компании, взгляните на нее изнутри, познакомьтесь с сотрудниками. Поверьте , не знаю ни одного человека, кто был бы доволен своим трудоустройством в этой конторе. Как окрыто заявляет Людмила Андреевна Беззубкина - сейчас на рынке безработица, получаешь свои 50 тысяч сиди и радуйся, и попробуй уйти раньше 21 часа - попадешь в черный список. Поработал несколько дней и ушел перекрестившись!
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