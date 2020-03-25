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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке построен 17-этажный дом, в который вложено более 507 млн рублей
Ключи от квартир собственники получили раньше заявленного срока.
Многоквартирный дом на 94 квартиры, построенный в новом стиле, с общественными зонами, «двором без машин», крытым паркингом и оригинальной детской площадкой, ввел в эксплуатацию резидент свободного порта Владивосток
«Перед нами стояла цель построить дом для людей с современным запросом на качественное и комфортное жилье. Для этого мы решили сразу несколько задач. Заложили в основу проекта удобные планировки квартир. Места общего пользования и придомовая территория выполнены в современном стиле. Детская площадка также построена по индивидуальному проекту, ее абстрактные формы призваны развивать детское воображение. Нам важно, чтобы наши проекты украшали город», - рассказал генеральный директор ООО Инвестиционно-строительная компания «ЭДЕЛЬВЕЙС» Андрей Беззубкин.
По соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестиции в строительство в столице Приморского края 17-этажного жилого дома и сопутствующую инфраструктуру составили более 507 млн рублей. Инвестор отметил, что реализация проекта в статусе резидента свободного порта Владивосток позволила сэкономить более 21 млн рублей за счет налоговых льгот: сниженные до 7,6 % страховые взносы, нулевые налоги на прибыль и землю в течение пяти и трех лет, соответственно.
По соглашениям с управляющей компанией резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Приморского края 128,6 млрд рублей и создали более 13,6 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня на Дальнем Востоке 1860 резидентов СПВ реализуют проекты на сумму свыше 910 млрд рублей, что позволит трудоустроить 88,6 тысячи дальневосточников.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
Журнал "Дальневосточный капитал"
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Беспонтовая заказуха.
Я бы воздержался от покупки квартир в этом и других домах от Беззубкиных. Неприятные товарищи. Все кто имел с ними дела, особенно с мамашей, меня поймут.
по соседству с "французкими бараками" где какают из окна и гостинками хихихаха , дом огонь. А ценник на м2 просто сказка :)
говорят руководителя отдела маркетинга этой компании долбит в 0чк0 кто-то из руководства Реми
Помню этого странного метросексуала когда хотела купить кв, смешной тип
Что бы сформировать положительное мнение о компании, взгляните на нее изнутри, познакомьтесь с сотрудниками. Поверьте , не знаю ни одного человека, кто был бы доволен своим трудоустройством в этой конторе. Как окрыто заявляет Людмила Андреевна Беззубкина - сейчас на рынке безработица, получаешь свои 50 тысяч сиди и радуйся, и попробуй уйти раньше 21 часа - попадешь в черный список. Поработал несколько дней и ушел перекрестившись!
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