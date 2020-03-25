|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 22 Апреля, 07:52 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020
21.04 |COVID-19 в Приморье: Четыре пациента победили коронавирус
21.04 |На Хабаровском судостроительном заводе заложили два новых краболова
21.04 |В мэрии Хабаровска готовят пакет антикризисных мер для городского бизнеса
21.04 |Китайцы активно скупают природные кладовые в Хабаровском крае
21.04 |Во Владивостоке построен 17-этажный дом, в который вложено более 507 млн рублей
25 Марта 2020, 09:00Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
21 Апреля 2020, 19:23 | Регион сегодня |
COVID-19 в Приморье: Четыре пациента победили коронавирус
На самоизоляции дома под наблюдением врачей находятся более 4 тысяч человек, 300 – в обсерваторах
Во вторник, 21 апреля, из инфекционного госпиталя во Владивостоке выписаны еще четыре пациента, победившие коронавирусную инфекцию.
Таким образом, общее число выздоровевших в Приморье составляет 11 человек.
«Все выписанные сегодня пациенты – женщины. Две проходили лечение, как контактные, – заражение инфекцией произошло в семье. Еще две пациентки ранее посещали зарубежные страны», – сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: коронавирус самоизоляция
Loading...
Новости раздела
- COVID-19 в Приморье: Четыре пациента победили коронавирус
- Во Владивостоке построен 17-этажный дом, в который вложено более 507 млн рублей
- Синоптики Приморья дали свой неутешительный прогноз
- Еще в одном районе Приморья получен положительный результат анализа на коронавирус
- Сидим дома: Жителям Владивостока выход в лес категорически запрещен
- COVID-19: Во всех крупнейших супермаркетах Владивостока зафиксированы нарушения режима
- Космический центр "Морской старт" стал резидентом Свободного порта Владивосток
- Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты
- COVID-19: В Приморье выделили три крупных очага заражения
- Голосование в финале Бизнес-Премии Приморского края продлится до 30 апреля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
18 Февраля 2020, 09:00Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка