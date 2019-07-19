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21 Августа 2019, 13:14 | Регион сегодня

Названы участники центрального события ВЭФ во Владивостоке

В рамках ВЭФ-2019 запланированы страновые бизнес-диалоги с предпринимателями из Индии, КНР, Японии, Республики Корея, АСЕАН и Европы

На официальном сайте Восточного экономического форума – 2019 размещена деловая программа с указанием спикеров и модераторов сессий. Форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.

В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Программа Форума состоит из четырех основных тематических блоков: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни». 

Традиционно центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Модератором сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

«Восточный экономический форум является авторитетной дискуссионной площадкой, где собираются первые лица государств, ведущие российские и зарубежные предприниматели и эксперты. В рамках юбилейного Форума участники обсудят актуальные вопросы, направленные на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие экономики Дальнего Востока России. Деловая программа ВЭФ-2019 включает разнообразные форматы, которые позволяют обеспечить самый высокий уровень дискуссий и практическую результативность Форума», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. 

В рамках темы «Новые решения для ускорения экономического роста» пройдут сессии, посвященные преференциальным режимам на Дальнем Востоке, а также новым инструментам для экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности региона. Участники обсудят вопросы совершенствования таких механизмов, как территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, программа «Дальневосточный гектар», меры финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов. Также будут рассмотрены перспективы развития ключевых отраслей региона.

В сессиях блока примут участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, старший государственный министр торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун, управляющий Японского банка для международного сотрудничества Тадаси Маэда, заместитель председателя правления Группы САН Шив Викрам Кхемка.

Дискуссии блока «Создавая условия для бизнеса» будут посвящены вопросам создания новых возможностей для инвесторов на Дальнем Востоке. Основные темы сессий – совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов, трансформация системы государственного управления в условиях цифровизации, а также развитие малого и среднего бизнеса.

Среди участников сессий: заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Тема «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» будет посвящена вопросам взаимодействия России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные вопросы обсуждения: международное научно-техническое сотрудничество, цифровая трансформация международной торговли, будущее Российской Арктики и транспортных коридоров через Дальний Восток.

Спикерами выступят: помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар, министр сельского развития, развития неблагополучных регионов и переселения Республики Индонезия Эко Путро Санджоджо, генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй.

Блок «Новые решения для повышения качества жизни» будет посвящен вопросам социального развития Дальнего Востока. Среди основных вопросов: привлечение частных инвестиций в социальную сферу, повышение качества образования и здравоохранения в регионе, развитие современной городской среды и создание городов будущего.

Спикерами сессий выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Также в рамках ВЭФ-2019 запланированы страновые бизнес-диалоги с предпринимателями из Индии, КНР, Японии, Республики Корея, АСЕАН и Европы.

Расширенная деловая программа Форума – на официальном сайте: forumvostok.ru.

Досье "Дальневосточного капитала":  Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
 
Региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
 
 
 

Фото - Kremlin.ru

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: АТР  Улица Дальнего Востока  Путин  ВЭФ 


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