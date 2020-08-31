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Понедельник| 21 Сентября, 17:50 |
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За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
На сайте администрации Владивостока опубликована информация о вакцинации от гриппа.
В период пандемии особенно важно пройти процедуру, тем более что для этого даже не надо посещать поликлинику. Игнорировать вакцинацию не следует. Ежегодно в осенне-зимний период от респираторно-вирусных заболеваний страдает большая часть населения. И страшен даже не сам грипп, а то, что он может вызвать тяжелейшие осложнения на сердце, лёгкие и на другие важные органы.
У человека, прошедшего вакцинацию, болезнь если и развивается, то протекает в слабой форме. Сделать прививку особенно важно людям старшего возраста и пациентам с тяжелыми хроническими диагнозами. Для них каждая перенесенная инфекция является причиной ослабления иммунитета.
Где пройти процедуру
Чтобы сделать прививку, не обязательно идти в поликлинику. Во Владивостоке открыты мобильные пункты. Они есть в каждом районе города. Требуются только паспорт и письменное согласие на процедуру. Полис ОМС не нужен (его спрашивают только в поликлиниках), место регистрации значения не имеет.
Перед прививкой проводят медицинский осмотр, после вакцинации выдают сертификат. На все действия уходит не более 15 минут.
Ограничения
Дети до 18 лет и беременные женщины проходят вакцинацию в поликлиниках, школьников прививают по месту учебы, а малышей - в детских садах.
Вакцинация необходима в связи с рядом причин:
- быстрое распространение вирусов в коллективах;
- осложнения в виде воспаления легочной ткани, менингита, энцефалита, сложных нарушений функции почек и желез эндокринной секреции; - неэффективность лечения на поздних стадиях;
- высокий уровень летальности среди больных.
Адреса мобильных пунктов
- на площади в районе памятника Борцам за власть Советов (ул. Светланская, 38-40) – 2 палатки;
- в районе торгового центра «Бубль – Гум» (ул. Светланская, 150);
- в районе парка «Фантазия» (ул. Русская, 46);
- торгово-развлекательный центр «Черемушки» (ул. Черёмуховая, 15);
- торгово-развлекательный центр «Калина Молл» (ул. Калинина, 8, помещение на 2 этаже);
- торгово-развлекательный центр «Седанка-Сити» (ул. Полетаева, 6, помещение на 2 этаже);
- потребительский рынок остановка транспорта «Спортивная».
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