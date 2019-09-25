|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 21 Октября, 12:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Не все жители Дальнего Востока готовы раскрыть свою зарплату
Только каждый четвертый житель Дальнего Востока не знает ничего про зарплаты коллег. Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей ДФО, чтобы выяснить, знают ли они размер зарплаты своих коллег, и хотят ли, чтобы информация о зарплатах сотрудников была открытой для всех в организации.
Оказалось, что 21% соискателей ДФО точно знают, какие зарплаты в их организации, еще 56% знают эти цифры примерно. А вот совсем не имеют представление о суммах только 24% участников опроса, выше всего доля таких соискателей в маркетинге, консультировании и ИТ. При этом, 86% соискателей не скрывают сумму своего вознаграждения от коллег, чаще всего они работают в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Рабочий персонал» и «Административный персонал».
Хотели бы сотрудники компаний знать размер зарплаты коллег? Точно хотели бы 26% сотрудников компаний Дальнего Востока, 37% участников опроса ответили, что «скорее да». Выше всего эта доля среди соискателей из IT-сферы, маркетинга и «Искусства, развлечений, масс-медиа».
По поводу того, должна ли информация о размере зарплаты и премий каждого сотрудника быть открытой для всего персонала в компании, мнения соискателей разделились примерно поровну: 44% считают, что должна, 52% не готовы к тому, что эта информация станет открытой. Доля тех, кто считает, что зарплата не должна быть тайной, выше всего среди рабочего персонала (60%). Интересно, что мужчины также чаще выступают за то, чтобы зарплата была открытой, чем женщины (48% против 40%).
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 1 по 9 октября
Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 619 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Не все жители Дальнего Востока готовы раскрыть свою зарплату
- Корейский индустриальный парк развернется в Приморье на 50 гектарах
- Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с 81-й годовщиной основания края
- Первый отель французской сети Accor откроется на Дальнем Востоке
- "Честно сказать, мы даже не верили" - жители Владивостока
- В День босса топ-менеджерам Приморья поставлен неутешительный "диагноз"
- Восемь лет житель Нью-Йорка не понимал, зачем он вообще это делает
- Держи краба: Во Владивостоке началась массовая "крабовая диета"
- Во Владивостоке на ключевом участке укладывают второй слой асфальта
- Предприятиям марикультуры компенсируют ущерб от ЧС в Приморье
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.