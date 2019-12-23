|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 22 Января, 18:07 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Первый в России танкер-гигант типа "Афрамакс" спустят на воду в Приморье
Ход работ осмотрел Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Большой Камень во вторник, 21 января.
Серия танкеров типа «Афрамакс» включает 12 судов. Сейчас в цехах и на стапеле предприятия изготавливают и собирают секции первых четырех, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
Как рассказал врио директора АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Константин Лаптев, по контракту первый танкер должны спустить на воду в мае, сдать – в сентябре-октябре.
«Но мы постараемся выполнить работы с опережением», – отметил он.
Вес пустого судна – 25 тысяч тонн. Для спуска танкера на воду, его загрузят балластом – еще 10 тысячами тонн воды. Такого в России еще не делали.
«Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, его водоизмещение – 114 тысяч тонн, длина – 258 метров, ширина – 46 метров», – подчеркнул Константин Лаптев.
Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Самая современная в стране судоверфь оснащена передовым оборудованием, позволяющим применять высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, а также 3D-моделирование.
По словам Олега Кожемяко, к данному проекту и в целом к судостроительному комплексу «Звезда» сегодня приковано внимание Президента РФ Владимира Путина, который посещает верфь ежегодно.
«Для Приморья – это новые технологии, рабочие места, прорыв в судостроении, потому что суда таких размеров в стране никогда не строились. За ними пойдут газовозы, атомоходы, ледоколы», – обозначил Губернатор.
По словам главы региона, задача власти – сделать так, чтобы такому уровню технологий отвечала и социальная инфраструктура муниципалитета: жилье, детские сады, школы, общественные пространства.
«Еще многое предстоит сделать, планы уже сформированы. Думаю, к моменту набора мощности заводом Большой Камень будет соответствовать облику передового города Российской Федерации», – заявил глава края.
Справочно. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.
- Во Владивостоке в Соборе Пресвятой Богородицы орган "заговорит" о любви
- Во Владивостоке на торги выставлены помещения для бизнеса
- Первый в России танкер-гигант типа "Афрамакс" спустят на воду в Приморье
- Три события Приморья вошли в ТОП-200 лучших мероприятий России
- Во Владивостоке вместо 93 автобусных маршрутов будут работать 86
- Новые электробусы проходят тест-драйв на территории троллейбусного депо Владивостока
- Более 5 тысяч жителей Приморья начали год с поиска новой работы
- Мировое шахматное событие стартовало в Приморье
- Жители Владивостока могут окунуться в крещенскую прорубь на Русском острове
- Власти Владивостока распродают нежилые объекты
Почему в статье не говорится, что его уже построенного и покрашенного с кореи притащили в сентябре 2019 ?
Если фюрер узнает об этом, то будет долго грозить пальцем.
Авторизация: