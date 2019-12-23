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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Января, 16:01 |
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Во Владивостоке на торги выставлены помещения для бизнеса
Администрация города выставила объекты в разных районах города на аукцион. Торги пройдут 28, 29 и 30 января 2020 года.
С информацией об объектах потенциальные арендаторы могут познакомиться на официальном сайте администрации Владивостока на странице МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», а также на сайте torgi.gov.ru.
В списке предложенных есть здания под склады, помещения в жилых домах, которые пригодны для размещения офисов, небольших предприятий торговли и услуг.
Так, на аукцион 28 января выставлено семь объектов. В списке - помещения на ул. Прапорщика Комарова, 29, Станюковича, 16, Тигровой, 18, Полярной, 1, Зеленой, 1 на острове Русский, а также два здания под склады вместе с земельными участками – на ул. Посьетской, 23а и в поселке Трудовое.
Еще семь объектов в аренду – в списке на 29 января: это нежилые помещения на ул. Чапаева, Кирова, Пограничной, на Народном проспекте и по другим адресам. Площадь – от 25 до 198 кв. метров. Заявки принимаются до 22 января, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Помещение в аренду на Народном проспекте, 2а (на фото). На Народном проспекте в аренду сдается помещение площадью 122,6 кв. метров. Начальная цена – 45,5 тыс. рублей, она равна ежемесячной ставке арендной платы.
Почти 200 кв. метров предлагается в аренду в здании в самом центре города – на ул. Пограничной, 12а. Начальная цена – 98,5 тыс. рублей.
Предпринимателей может заинтересовать недвижимость на ул. Русской, 63, на пр. 100-летия Владивостока, 116, на Светланской, 163: четыре объекта выставлено на торги в аренду на 30 января.
Все справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., д. 3, каб. № 6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.
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