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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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22 Апреля 2020, 12:29 | Регион сегодня
63 случая заболевания коронавирусом выявлено на Камчатке
За последние сутки выявлено ещё 15 граждан с новой коронавирусной инфекцией
По состоянию на 22.04.2020 в регионе зарегистрировано 63 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19.
В министерстве здравоохранения сообщили, что заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Все лица, которые контактировали с больными COVID-19, изолированы и находятся под медицинским наблюдением. В числе заболевших находятся 6 детей в возрасте от 0 до 16 лет. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Добавим, по данным ресурса www.стопкоронавирус.рф, в настоящее время в России зарегистрировано более 52 тысяч случаев заболевания. Из них за последние сутки зафиксировано 5 642 случая заражения. 3 873 человека вылечились, 456 граждан погибли.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: диагноз самоизоляция коронавирус
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