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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Апреля, 06:29 |
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Несколько федеральных и региональных трасс закрыты из-за циклона в Хабаровском крае
В итоге за ночь почти все дороги в регионе замело снегом. Дорожные службы были вынуждены ограничить движение для пассажирских автобусов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Со вчерашнего дня приостановлено движение рейсовых автобусов на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, а также на участке Лидога – Ванино. Кроме того, перекрыты подъездные дороги к поселкам Горный и Ачан в Комсомольском районе, дорога Советская Гавань – Ванино – Монгохто и 175, 351 км дороги Селихино – Николаевск-на-Амуре. На трассах лежит много снега, кроме того на них образовался снежный накат. Как только снег начнет таять, следом образуется и гололед. Поэтому сейчас ездить по ним небезопасно, - уточнили в дежурно-диспетчерской службе правительства края.
Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, на трассах ведется уборка снега и отсыпка скользких мест. Выставлено 4 дополнительных поста ГИБДД. С утра на уборке снега задействовано более 100 единиц техники. В Хабаровске в ночь на 22-е апреля посменно работало 15 единиц техники. С ее помощью высыпано почти 80 тонн песчано-гравийной смеси. Уборка городских трасс продолжается.
В ДДС края уточнили, что аварий, заторов транспорта и ЧС в связи с циклоном в Хабаровском не произошло. Накануне отмечались временные отключения электричества в поселках Харпичан Солнечного района и Верхняя Эконь Комсомольского района. Сейчас подача электричества там восстановлена. Также из-за снегопада вчера были отменены 2 внутренних авиарейса из Хабаровска на Аян и Чумикан. На них зарегистрировалось 13 пассажиров. Вылеты были перенесены на 22 апреля, а люди переночевали у родственников.
В случае возникновения непредвиденных ситуаций из-за циклона жителей края просят немедленно сообщать на единый номер вызова оперативных служб "112".
Журнал "Дальневосточный капитал"
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