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Среда| 22 Апреля, 17:54 |
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Почти 56 тысяч вакансий предлагают ищущим работу жителям Приморья
Почти 56 тысяч вакансий предлагают приморцам на федеральном портале «Работа в России».
Приступить к поиску работы просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте, заполнить соответствующее заявление и резюме. Органы занятости подберут подходящие вакансии. Соискателю не требуется даже предъявлять трудовую книжку, приказ об увольнении и справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые данные соответствующие службы уточнят самостоятельно.
Информация о подходящих вакансиях будет поступать автоматически в личный кабинет соискателя. Ищущему работу человеку останется лишь откликнуться на заинтересовавшие его предложения. Руководитель предприятия или кадровик, набирающий сотрудников, в свою очередь, увидит тогда нужное резюме и сможет пригласить на собеседование.
«Изначально были рекомендации от Министерства труда и социальной защиты РФ всем работодателям, в том числе малому и среднему бизнесу, регистрироваться в федеральной базе вакансий “Работа в России”. Сегодня это нужно делать уже в обязательном порядке. Наличие личного кабинета – условие, благодаря которому предприниматели, оставшиеся без работы люди могут узнавать о существующих вакансиях, получать приглашения на работу, а также претендовать на существующие меры социальной поддержки, в том числе пособие по безработице», – отметила заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.
Зампред подчеркнула, что ранее решение о признании гражданина безработным принималось органами службы занятости только после личного обращения гражданина с предъявлением в центр занятости паспорта, трудовой книжки или заменяющих ее документов, а также документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы). Однако в сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации выполнить все перечисленные условия просто невозможно. Поэтому и принято такое решение – оказывать ищущим работу соискателям и набирающим сотрудников предприятиям помощь через единый федеральный портал.
«В Приморье насчитывается сегодня около 11 тысяч безработных. Зачастую люди просто не хотят вести какую-то непрестижную, по их мнению, деятельность, к примеру, заниматься озеленением и благоустройством. Кто-то не имеет должного образования, квалификации, опыта, но желает сразу высокую зарплату и хороший пост. Конечно, если есть возможность доучить и трудоустроить человека, мы всегда стараемся ее использовать. Есть такой положительный опыт. Но нужны базовые знания, навыки. Если ничего такого нет, все равно продолжаем поиски работы, даем необходимые рекомендации. Наша задача – помочь людям в поиске хорошей работы. Кроме того, мы информируем их о полагающихся мерах социальной поддержки», – подчеркнула Елена Бронникова.
По информации пресс-службы правительства Приморского края
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