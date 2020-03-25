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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 22 Мая, 21:54 |
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Жителям Приморья объявили безналичный июнь
Сбербанк и Visa объявляют о совместной акции «Безналичный июнь». Условия акции просты: чтобы принять участие, необходимо оплачивать покупки на сумму от 300 рублей картой Visa Сбербанка и не снимать наличные со своих карт. Акция продлится с 1 по 30 июня 2020 года включительно.
Каждую неделю случайным образом будут определяться 1000 победителей, которые получат на свои карты по 3000 рублей. По итогам акции пятеро ее участников станут обладателями главного приза и получат по 1 000 000 рублей каждый.
Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Безналичная оплата — это не только быстро и удобно, но и наиболее безопасно в текущих условиях. Для многих наших клиентов безналичный образ жизни стал привычен, и для его поддержки мы запускаем акцию "Безналичный июнь": теперь оплата картой, смартфоном или смарт-часами не просто позволяет накопить бонусы СПАСИБО, но и дает шанс выиграть серьезные денежные суммы. Чтобы испытать свою удачу, ничего особенного делать не нужно: достаточно расплачиваться картой и не снимать наличные на протяжении месяца. Чем больше покупок совершит клиент, тем выше его шансы стать одним из победителей акции».
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Лохотрон!
Банки знают, что народ ломанется снимать СВОИ деньги со счетов, а так как у ВСЕХ банков кассовый разрыв, есть большой риск падения надежности, что приведет к еще большей панике клиентов . .
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