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Приморью выделят 500 млн рублей на мосты
На ремонт и строительство дорог и мостов в 2020 году дополнительно выделят средства семи регионам ДФО.
Правительство России поддержало выделение из федерального бюджета в 2020 году дополнительно почти 44 миллиардов рублей на развитие дорожного хозяйства субъектам РФ, среди которых семь регионов Дальнего Востока; средства, в том числе, будут направлены на начало строительства моста через реку Зея в Благовещенске и ремонт сразу нескольких мостовых переходов в Приморском крае.
В четверг, 18 июня, кабинет министров на заседании рассмотрел вопрос выделения дополнительных средств на развитие дорожного хозяйства. Деньги, как сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов.
«Развитие инфраструктуры предусмотрено в Общенациональном плане действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Такие меры позволят ускорить реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счёт опережающего финансирования до конца года будут приведены в порядок более 480 км дорог, включая межмуниципальные и местные», - уточнил премьер-министр.
Представленный на заседании проект распоряжения Правительства РФ предусматривает предоставление 43,844 миллиардов рублей 46 регионам России, среди которых семь дальневосточных, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы». Правительство приняло решение принять проект распоряжения.
Согласно одобренному кабмином документу, Амурской области планируется выделить 4,6 миллиарда рублей на начало строительства моста через реку Зея в городе Благовещенске. Забайкальский край получит 154 миллиона рублей на приведение в нормативное состояние пострадавшего во время паводка 2019 года моста через реку Читу в Каштакском районе города Читы. Камчатскому краю предоставят 1,1 миллиарда рублей на реконструкцию участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково.
Магаданская область может рассчитывать на 800 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию участка автомобильной дороги Палатка – Кулу- Нексикан. Хабаровский край сможет получить 600 миллионов рублей на строительство двух мостов через реки Аякит и Герби на автомобильной дороге Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын. Чукотскому автономному округу выделят 250 миллионов рублей на строительство моста через реку Пучевеем на автомобильной дороге Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь
Кроме того, предусмотрены средства на строительство и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. В частности, 500 миллионов рублей выделят Амурской области на продолжение реконструкции аварийного путепровода на пересечении автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном в городе Свободном. Такую же сумму, 500 миллионов рублей, планируется предоставить Приморскому краю на приведение в нормативное состояние предаварийных мостовых переходов через реки Арзамазовку, Зеркальную, Партизанскую, Водопадную, автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга Кавалерово, и двух мостовых переходов на автомобильной дороге Артем – Находка – порт Восточный.
По информации главы Минвостокразвития Александра Козлова, такие вопросы как строительство моста через реку Зея в Благовещенске Амурской области или ремонт мостовых переходов в Приморском крае требуют скорейшего решения, а потому стали в свое время предметом совместных с региональными властями обращений Минвостокразвития к президенту России Владимиру Путину.
«Переоценить принятое решение невозможно. Все мы знаем, насколько важны для Дальнего Востока дороги, мосты. И не секрет, что особенно остро эти проблемы стоят в глубинке. Как мы видим, деньги будут выделены не только на объекты в областных или краевых центрах, но и на периферии, что позволит повысить безопасность движения и транспортную доступность удаленных населенных пунктов. Решение вопросов развития и поддержания в должном состоянии инфраструктуры – залог развития макрорегиона в целом», - отметил Александр Козлов.
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