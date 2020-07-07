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Сдать старые автопокрышки во Владивостоке можно бесплатно целую неделю

Старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации

24 июля во Владивостоке стартует акция, во время которой горожане смогут бесплатно сдать на переработку старые автомобильные шины. Из них сделают резиновую крошку, которая послужит основным компонентом при изготовлении безопасных покрытий для детских и спортивных площадок, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Совместная акция администрации Владивостока и компании «1000 размеров» получила название «4 колеса» и пройдёт с 24 по 31 июля. Сбор шин будет осуществляться на территории автоцентра «1000 размеров» по адресу улица Сахалинская, 4.

«Это первый опыт проведения подобных совместных мероприятий администрации города и социально ответственного бизнеса. В рамках акции любой житель Владивостока может оставить на переработку не более четырёх колёс. Призываем горожан активно принимать участие, сделав таким образом наш город чище – не складируя старые покрышки в своих гаражах или рядом с ними, а также на площадках для коммунальных отходов», - сообщили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

Отметим, что старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении шин методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 килограммов сажи и 450 килограммов токсичных газов.

Акция стала итогом проведенной главой Владивостока Олегом Гуменюком рабочей встречи с представителями компании «1000 размеров». Он поддержал инициативу предпринимателей по сбору и утилизации старых шин.

Напомним, с начала года с улиц города собрано более 9 тысяч автомобильных покрышек. Часть из них уже направлена на утилизацию по муниципальному контракту.

 Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: автопокрышки  акция  экология 


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