|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 22 Июля, 17:24 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сдать старые автопокрышки во Владивостоке можно бесплатно целую неделю
24 июля во Владивостоке стартует акция, во время которой горожане смогут бесплатно сдать на переработку старые автомобильные шины. Из них сделают резиновую крошку, которая послужит основным компонентом при изготовлении безопасных покрытий для детских и спортивных площадок, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Совместная акция администрации Владивостока и компании «1000 размеров» получила название «4 колеса» и пройдёт с 24 по 31 июля. Сбор шин будет осуществляться на территории автоцентра «1000 размеров» по адресу улица Сахалинская, 4.
«Это первый опыт проведения подобных совместных мероприятий администрации города и социально ответственного бизнеса. В рамках акции любой житель Владивостока может оставить на переработку не более четырёх колёс. Призываем горожан активно принимать участие, сделав таким образом наш город чище – не складируя старые покрышки в своих гаражах или рядом с ними, а также на площадках для коммунальных отходов», - сообщили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.
Отметим, что старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении шин методом сжигания от одной тонны использованных шин в окружающую среду попадает около 250 килограммов сажи и 450 килограммов токсичных газов.
Акция стала итогом проведенной главой Владивостока Олегом Гуменюком рабочей встречи с представителями компании «1000 размеров». Он поддержал инициативу предпринимателей по сбору и утилизации старых шин.
Напомним, с начала года с улиц города собрано более 9 тысяч автомобильных покрышек. Часть из них уже направлена на утилизацию по муниципальному контракту.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Сдать старые автопокрышки во Владивостоке можно бесплатно целую неделю
- Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
- Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
- Назначен временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края
- WWF России взял под опеку двух птенцов дальневосточного аиста в Приморье
- В Приморье возобновляется вертолетный рейс в села Тернейского района
- "Земля леопарда" может войти в уникальный туристический кластер
- Группа ВЭБ.РФ и Mail.ru Group зовут бизнес в интернет
- Парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке возглавит ракетный крейсер "Варяг"
- "Эффект матового стекла": Главная опасность бессимптомного течения коронавирусной инфекции