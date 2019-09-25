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22 Октября 2019, 18:27 | Регион сегодня |

Получить ипотеку по беспрецедентно низкой процентной в 2% ставке смогут не все

До 140 тысяч льготных ипотечных кредитов обещают жителям Дальнего Востока

Проект «Дальневосточной ипотеки» обсудили на Межрегиональной конференции руководителей профильных министерств и департаментов субъектов Дальневосточного федерального округа. Получить ипотечный кредит по беспрецедентно низкой процентной ставке в 2% смогут участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи.

«Воспользоваться мерой смогут получатели земельных участков по программе “Дальневосточный гектар”, планирующие строительство индивидуального жилого дома, а также молодые семьи возрастом до 35 лет – на приобретение готового жилья или для строительства жилого дома, - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. - На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования Правительством России будут направлены средства в объеме около 14,7 млрд рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 млрд рублей. Если отталкиваться от средней стоимости жилья в Дальневосточном федеральном округе, то в программе сможет принять участие около 140 тысяч получателей «дальневосточных гектаров» и молодых семей».

По словам Сергея Ховрата, сейчас в среднем по Дальнему Востоку ипотечные кредиты предоставляются под процентную ставку в 9.1%. При стоимости домокомплекта около 3,5 млн рублей, если брать ипотеку по данной ставке, то в течение 20 лет стоимость дома удваивается. Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке были проведены соответствующие исследования и расчеты, обосновывающие льготную ставку в 2%. Согласно проекту «Дальневосточной ипотеки», можно будет получить кредит размером до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет. Эти параметры рассчитаны исходя из среднего уровня дохода получателей «дальневосточных гектаров», а также молодых семей, чтобы ежемесячный платеж был наиболее комфортен.

Напомним, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании президиума Государственного Совета РФ, которое состоялось на полях ВЭФ 4 сентября 2019 года,  предложил главе государства новый механизм поддержки дальневосточников – ипотеку под 2%. «Мы ставим задачу по улучшению жилищных условий молодых семей – потому что именно они – настоящее и будущее Дальнего Востока. Один из механизмов – это ипотека под 2 % годовых. Помимо молодых семей мы рассматриваем и категорию участников программы «дальневосточный гектар», которые хотят построить собственное жильё на земле», - заявил Министр в своем выступлении.

Владимир Путин эту инициативу поддержал на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября. «Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», - резюмировал глава государства.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. По состоянию на середину октября землю по программе «Дальневосточный гектар» получили более 72,7 тысяч россиян. По заявлениям от еще 8,5 тысяч человек уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков. Запущен процесс формирования и подписания договоров.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточный гектар  ипотека 


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