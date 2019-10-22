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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 22 Ноября, 14:43 |
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Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай
Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем опубликовала компания iMARS. В этом году в гонке регионов по привлечению инвесторов, туристов и покупателей из Китая победил Приморский край.
По словам организаторов, составленный рейтинг призван продемонстрировать, насколько регионы готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов, как и с помощью каких инструментов продвигают экспорт.
При построении рейтинга показатели были разделены на четыре категории:
– Государство – коммуникационная готовность государственных региональных институтов развития, отвечающих за обеспечение коммуникационной поддержки региона в Китае;
– Бизнес – активность регионального бизнеса в Китае;
– СМИ – активность региона в СМИ Китая;
– Digital – активность в социальных сетях Китая.
По итогам общей оценки лидером с существенным отрывом был признан Приморский край. По мнению экспертов, именно этот регион быстрее других привлекает и сможет нарастить темп по увеличению числа инвесторов, туристов и импортеров.
«В России нет другого региона, где было бы таким интенсивным международное сотрудничество, которое касается абсолютно всех сфер. В образовании мы в лидерах по количеству иностранных студентов и обменов, в туризме – по числу гостей региона из зарубежных стран, по транспортному сообщению – цифра авиа- и морских рейсов, паромных линий и круизных заходов тоже находится на вершине рейтингов. Поэтому признание Приморья лидером по коммуникационной готовности – это, безусловно, закономерно, и мы рады, что это в очередной раз отметили на всероссийском уровне. Что касается Китая, то для нас он – один из ведущих иностранных партнеров. С этой страной нас связывает самая протяженная граница, несколько пунктов пропуска, большое количество контактов и увеличивающийся рост инвестиций в экономику нашего региона», – отмечает директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.
Итоги рейтинга подтверждает и статистика: Китай традиционно занимает первое место по объему въездного туристского потока – за три квартала 2019 года общее количество прибывших из Поднебесной гостей увеличилось и составило 382,4 тысячи человек.
Сегодня в Приморье работают 208 предприятий с китайскими инвестициями, основная часть из них расположена во Владивостоке. Статус резидента Свободного порта получили 36 российских компаний с участием китайского капитала, резидента ТОР – пять компаний. Предприятия края осуществляют деловое и инвестиционное сотрудничество с Китаем в различных сферах деятельности, наиболее востребованные среди них – разработка полезных ископаемых, деревообработка и лесная промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие.
Приморский край ведет системную работу по увеличению экспорта в Китай товаров и услуг, привлечению прямых иностранных инвестиций из этой страны. В частности, через реализацию регионального проекта «Экспорт продукции» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Только за 9 месяцев 2019 года, товарооборот в целом увеличился на более чем 5%, по экспорту рост составил 13,6%.
Вслед за Приморьем в рейтинге стоят Новгородская область, Бурятия, Москва и Ростовская область. Они возглавили ТОП-30 рейтинга "Гонка регионов: Кто скорее привлечет инвесторов, туристов и покупателей из Китая?", подготовленного группой iMARS.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Гонка регионов: Приморье заняло первое место в "битве" за Китай
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