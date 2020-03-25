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Суббота| 23 Мая, 23:11 |
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Приморская общественная организация "Защита животных – ЗооИнформ" отмечает день рождения
"Нам 24 года! Радоваться особо нечему. Все-таки День рождения - грустный праздник. Животных меньше не стало, а финансов не стало больше). Для кого-то мы не такие хорошие, для кого-то наоборот, но 24 года по мере своих сил стараемся помогать брошенным хвостикам и хотим сказать огромное СПАСИБО нашим верным друзьям, помощникам, подписчикам, и всегда рады новым друзьям и помощникам!
А тем, кто не знает о нас, - давайте знакомиться:
Приморская общественная организация «Защита животных – ЗооИнформ» начала работать 22 мая 1996 года. Свидетельство о регистрации юридического лица получено в 1998 году. Мы - полностью некоммерческая организация и существуем только на добровольные пожертвования всех неравнодушных к братьям нашим меньшим. Все животные, которые попадают к нам, проживают до пристройства либо в клиниках (где их лечат, прививают, стерилизуют – льготно, но не бесплатно), либо на платных передержках у неравнодушных людей.
Наши цели:
Спасение попавших в беду животных, помощь владельцам животных, защита животных от жестокого обращения, пропаганда цивилизованного и гуманного отношения к братьям нашим меньшим. В общем, хотим, чтобы мир стал чище и добрее! За годы работы кроме домашних животных, нам и нашим волонтерам приходилось спасать и различных диких — множество птиц, нерпу, тюленя, множество убежавших змей, обезьян, наконец – косулю, – которая, попав в городские условия, была обречена на гибель.
В наших планах - построить реабилитационный центр для животных, попавших в беду, но пока стройка стоит на месте. Есть земля, не хватает только финансирования, чтобы закончить начатое. Мы всегда рады любой помощи, рады гостям, приезжающим на передержку, и особенно - фоткам уже бывших наших подопечных от их хозяев.
За 24 года работы пристроено 29 341 собак и кошек, из них:
• Уличных собак — 9 870
• Собак в добрые руки от владельцев — 8100
• Кошек и котят — 6 173
• Пропавших животных возвращено хозяевам — 5 233
Какую помощь можно оказать? Можно стать спонсором, опекуном или волонтёром и помочь хотя бы одному животному найти свой дом и любящего хозяина! Примем корма, крупы, консервы. Необходимы пеленки, ветошь, любая амуниция (поводки, ошейники), медикаменты, стройматериалы для будок, коврики, домики и лежанки для подопечных, находящихся на передержках во Владивостоке и в поселке Давыдовка.
Помочь хвостикам можно и финансово. Реквизиты для перечисления помощи питомцам:
карта Сбербанка: 676280509006199416 (Инна Валерьевна Н).
QIWI кошелек: +79638367867.
Голодный телефон: "8963-836-78-67 ("Билайн").
Кошелек yandex: 41001238468646.
Счета PayPal: [email protected]
Все вопросы можно задать по телефону: 8(423)227-37-56 или по электронной почте: [email protected] Сайт организации: www.zooinformvl.ru
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