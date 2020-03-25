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Только онлайн: Парад Победы в Приморье пройдет без зрителей
24 июня Парад Победы пройдет в двух городах Приморья, Владивостоке и Уссурийске, с учетом требований Роспотребнадзора – с соблюдением масочного режима, «социальной дистанции» и без зрителей. Посмотреть торжественное шествие в краевой столице можно будет онлайн. Прямой эфир с места события начнется в 9.45 в официальных аккаунтах Правительства Приморского края, в эфире Общественного телевидения Приморья и в 10.00 на ГТРК «Владивосток».
Как отметили в департаменте информационной политики Приморского края, предприняты все меры для того, чтобы мероприятие 24 июня прошло с минимальным риском для здоровья людей. В частности, все участники шествия, приглашенные на трибуны почетные гости и представители СМИ, которые будут задействованы в освещении Парада Победы, протестированы на коронавирус.
«Парад Победы имеет огромное духовное и нравственное значение для жителей Приморья и всей страны, однако торжественное шествие в этом году впервые пройдет без зрителей. Соответствующий подход продиктован текущей эпидемиологической ситуацией и призван минимизировать угрозу распространения коронавируса. Однако мы предусмотрели все необходимое для того, чтобы посмотреть парад приморцы смогли в режиме онлайн – в прямом эфире в социальных сетях Правительства края в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в эфире телеканалов “ОТВ-Прим” и ГТРК “Владивосток”. Так мы все сможем почувствовать себя частью этого важного для всей страны праздника», – подчеркнула и.о. директора департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова.
Руководитель ведомства подчеркнула, что в прошлом году Правительство Приморья также запускало онлайн-трансляцию Парада Победы в своих социальных сетях. Мероприятие посмотрели около 100 тысяч пользователей из разных уголков края и страны.
Напомним также, что 24 июня в разных муниципалитетах края также запланированы онлайн-концерты и другие мероприятия, которые состоятся в дистанционном формате.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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