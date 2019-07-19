|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 23 Июля, 11:34 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019
23.07 |Судно на воздушной подушке совершит первый регулярный рейс "Микрорайон Завойко – Театральная площадь" до 1 августа
23.07 |Для жителей и гостей Камчатки запущен новый туристический вертолетный маршрут
23.07 |Владивостокцев приглашают на фестиваль пляжных видов спорта "Песок VL"
23.07 |Более 170 безработным помогли организовать бизнес в Приморье
23.07 |Полмиллиона тонн морских биоресурсов добыли рыбаки Приморья
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
23 Июля 2019, 09:00 | Регион сегодня |
Полмиллиона тонн морских биоресурсов добыли рыбаки Приморья
Приморские рыбаки увеличили вылов минтая на 70 тысяч тонн
Приобрести его по доступной цене предлагает губернаторская программа "Приморская рыба", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства, по сравнению с прошлым годом добыча морских биоресурсов увеличилась на 113,5%.
"С начала года выловлено почти 500 тысяч водных биоресурсов. Из них – более 385 тысяч тонн минтая, что на 70 тысяч тонн больше, чем в прошлом году", – отметили в ведомстве.
Также увеличилась добыча трески, терпуга и макруруса.
Напомним, в крае действует социальная программа "Приморская рыба", инициированная Губернатором Олегом Кожемяко. На сегодняшний день в ней участвуют более 250 предприятий торговли по всему региону.
Теги: рыбодобыча Доступная рыба Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края рыбопродукция
Loading...
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на фестиваль пляжных видов спорта "Песок VL"
- Более 170 безработным помогли организовать бизнес в Приморье
- Полмиллиона тонн морских биоресурсов добыли рыбаки Приморья
- Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Владивостока
- Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума – 2019
- Председатель Оргкомитета "МАЙНЕКС Дальний Восток" Михаил ЛЕСКОВ: Люди приходят на МАЙНЕКС за знаниями и связями
- В игорной зоне "Приморье" количество туристов увеличат до 1,2 млн в год
- Более 35 гектаров свалок рекультивируют в Приморье
- 50 лучших журналистов сели за "парты" экологической школы "Живая тайга" в Приморье
- Публичные слушания о судьбе территории в бухте Новик назначены в разгар отпусков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram