|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 23 Июля, 11:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Более 170 безработным помогли организовать бизнес в Приморье
175 человек уже открыли собственный бизнес, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, 166 начинающих предпринимателей Приморья получили единовременную финансовую помощь на открытие своего дела, более 140 человек также смогли возместить расходы, связанные с процедурой регистрации.
Чтобы получить такую финансовую помощь, необходимо перед открытием предприятия обратиться в центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного.
"После предоставления бизнес-плана и регистрации индивидуального предпринимателя, крестьянско-фермерского хозяйства или общества с ограниченной ответственностью на счет гражданина перечисляется сумма в размере 58 800 рублей", – объясняют специалисты.
Отметим, соискатели, обратившиеся в центр занятости по вопросам открытия собственного бизнеса, могут не только рассчитывать на финансовую помощь, но и получить консультационную и психологическую поддержку.
"Специалисты протестируют на способность к предпринимательской деятельности и, при необходимости, предложат пройти бесплатное обучение по программе "Руководитель малого и среднего бизнеса"", – рассказывают в службе занятости Приморья.
Напомним, программа "Содействие самозанятости безработных граждан" действует в крае с 2009 года. С 2012 года поддержка предпринимательской инициативы безработных осуществляется за счет средств краевого бюджета.
- Владивостокцев приглашают на фестиваль пляжных видов спорта "Песок VL"
- Более 170 безработным помогли организовать бизнес в Приморье
- Полмиллиона тонн морских биоресурсов добыли рыбаки Приморья
- Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Владивостока
- Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума – 2019
- Председатель Оргкомитета "МАЙНЕКС Дальний Восток" Михаил ЛЕСКОВ: Люди приходят на МАЙНЕКС за знаниями и связями
- В игорной зоне "Приморье" количество туристов увеличат до 1,2 млн в год
- Более 35 гектаров свалок рекультивируют в Приморье
- 50 лучших журналистов сели за "парты" экологической школы "Живая тайга" в Приморье
- Публичные слушания о судьбе территории в бухте Новик назначены в разгар отпусков
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.