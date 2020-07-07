Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 23 Июля, 17:24 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 70.79 р.
1 EUR 81.59 р.
100 JPY 66.18 р.
10 CNY 10.11 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
23.07 |
Почти 1700 работ поступило на международный конкурс детского рисунка "Журавль – птица мира"
23.07 |
Во Владивостоке сносится большой санаторий
23.07 |
Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
23.07 |
В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму
22.07 |
Врио Дегтярев пообещал лично проверить инфекционные госпитали Хабаровского края
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
23 Июля 2020, 14:15 | Регион сегодня |

Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию

Примерный объем инвестиций в проект может составить порядка 20 млн долларов

Компания «ТР Инжиниринг» (совместное производственное предприятие технологической японской компании TOKYO ROPE MFG.CO., LTD. и АО «РОСИНЖИНИРИНГ») рассматривает возможность строительства завода по выпуску высокотехнологического оборудования на Дальнем Востоке.

«Сейчас у компании «ТР Инжиниринг» высокотехнологичное производство локализовано в Санкт-Петербурге. Мы предложили запустить аналогичный завод на территории Дальнего Востока. Примерный объем инвестиций в проект может составить порядка 20 млн долларов. На заводе будут выпускаться специальные защитные сетки, инженерные системы защиты, габионы, а также специальная продукция для берегоукрепления в портах. Эта продукция может быть востребована на Дальнем Востоке, и мы будем ее предлагать частным портам. Также «ТР Инжиниринг» представила нам конструкции, которые используются при возведении мостов. Еще одно направление связано с конструкциями для укрепления зданий. В качестве площадки для размещения нового завода рассматриваются территории в Приморском и Хабаровском краях. Мы со своей стороны поможем компании с оценкой спроса на продукцию и с локализацией размещения завода», - пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Компания ТОKYO ROPE — мировой лидер по производству высокотехнологичных стальных канатов, вантов для мостов, металлокорда для автошин, проволоки для солнечной энергетики, а также продукции для инженерной защиты инфраструктурных проектов. Tokyo Rope Mfg.Co.,Ltd основана в 1887 году и с момента своего образования прошла путь от локального производителя до мирового лидера по производству высокотехнологичной продукции. Японский партнер располагает 5 заводами в Японии, один из которых является крупнейшим в мире по производству стальных канатов, 7 заводами по всему миру.

АО «РОСИНЖИНИРИНГ» – российская компания, основанная в 1993 году. Росинжиниринг оказывает весь спектр услуг, связанных с предпроектной проработкой, проектированием, строительством, комплектацией, вводом в эксплуатацию, дальнейшим техническим обслуживанием и эксплуатацией промышленных, спортивных объектов и их инфраструктуры на всей территории Российской Федерации. Росинжиниринг эффективно сопровождает процесс реализации проекта от идеи до полной окупаемости.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
Теги: производство  ТР Инжиниринг 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика