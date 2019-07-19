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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Августа, 13:58 |
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Во Владивостоке через аукцион ищут подрядчика на доброе дело
Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа объявила аукцион на поиск подрядчика, которому предстоит благоустроить Детский парк на Черемуховой, 3. Его ремонт будет произведен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Начальная цена контракта составляет 7 798 910 рублей.
Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры, подрядной организации предстоит установить в сквере новые лавочки, урны, оборудовать площадки для детей и отдыха, выполнить озеленение, а также оборудовать сцену с танцевальной площадкой.
«Детский парк на Черемуховой будет отремонтирован с учетом пожеланий горожан. Эта территория в 2019 году стала лидером рейтингового голосования. Она находится в спальном районе Владивостока и пользуется особой популярностью у местных жителей», - отметили в управлении.
Напомним, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке были благоустроены Пушкинский сквер, территория около Дворца детского творчества, сквер Ощепкова и общественный туалет на Спортивной набережной.
Сейчас ведется ремонт общественной территории на Енисейской. В этом году также планируется благоустроить сквер Невельского.
Фото из архива
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