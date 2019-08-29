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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Сентября, 17:20 |
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Госпродагентство Приморского края продает продукты по социальным ценам со складов
Приобрести крупы, бакалею и рыбу по доступным ценам можно в Госпродагентстве Приморского края. Склады-магазины работают в двух муниципалитетах.
Как отметили в краевом департаменте лицензирования и торговли, предприятие реализует продовольственные товары мелким оптом и в розницу с минимальной торговой надбавкой.
«Перловая, пшеничная и ячневая крупы здесь стоят 23 рубля за килограмм. Гречка продается по 28 рублей, рис – по 53 рубля, макароны – по 37 рублей», – сообщили в ведомстве.
Также в Госпродагентстве в широком ассортименте представлены бакалейные товары.
«Килограмм сахара можно приобрести за 42 рубля, банка сгущенки стоит 55 рублей, тушенка – 100 рублей, консервированный горошек – 45 рублей, томатная паста – 65 рублей, бутылка масла – 70 рублей», – добавили специалисты.
Кроме того, предприятие реализует рыбу и консервы по доступным ценам.
«Горбуша нового улова продается по 118 рублей, камбала – по 93 рубля, селедка – по 57,5 рубля, килограмм кальмара стоит 138 рублей. Банка консервированной горбуши и скумбрии стоит 55 рублей, сайра и иваси продаются по 48 и 57 рублей соответственно», – отметили они.
Склады-магазины Госпродагентства Приморья работают во Владивостоке по адресу: улица Заречная, 5, и в селе Михайловка на улице Привокзальная, 5.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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