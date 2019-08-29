Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 24 Сентября, 11:30 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.95 р.
1 EUR 70.28 р.
100 JPY 59.48 р.
10 CNY 89.73 р.
Тема номера
Лесные деформации исправят цифровизацией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 09, 2019

Регион сегодня
23.09 |
Во Владивостоке озвучена новая цена одной поездки в автобусе
23.09 |
Дизайн-код: Артемий Лебедев проявил интерес к Владивостоку и готов к сотрудничеству
23.09 |
Большой гастольный тур по России Тим Истон завершит во Владивостоке
23.09 |
Новые мост и путепровод появятся в Приморье
23.09 |
На Дальнем Востоке столкнулись два пассажирских парома
статьи раздела
Финансы
29 Августа 2019, 10:15
Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы заряжены на развитие цифровой экономики Драйвером развития информационных технологий выступает сам окружающий мир, и Сбербанк не просто встроен в этот тренд, но и берет на себя роль маркет-мейкера во многих сегментах цифровых услуг.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 20:00
Лоцман свободного порта Взгляд омбудсмена на развитие Свободного порта Владивосток
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
Бегущие из офшоров Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 10:00
Культурные инвестиции Что предлагает частный бизнес для культурного развития столицы Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
23 Сентября 2019, 15:21 | Регион сегодня

Большой гастольный тур по России Тим Истон завершит во Владивостоке

"Я здесь для того, чтобы ближе узнать русский народ и найти общий язык между нашими семьями и друзьями" - пишет музыкант в своем блоге

1 октября американский гитарист, певец, композитор и поэт Тим Истон (Tim Easton) сыграет единственный концерт во Владивостоке в клубе «Водолей»  (ул. Суханова, 3, начало в 20.00), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США.

Желающие пообщаться с Тимом Истоном на английском могут прийти в «Водолей» в 18.30 - музыкант из США станет гостем Клуба разговорного английского языка. 

Концерт во Владивостоке завершит большой гастольный тур Тима Истона по России – музыкант из США уже выступил в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Москве, Чебоксарах, Кирове, Екатеринбурге, Сургуте. На Дальнем Востоке он сыграет в Якутске, Хабаровске, Магадане и Владивостоке.   

Тим Истон сочиняет песни в стиле «фолк-рок» или «американа», представляющем смешение различных традиций американской музыки:  рок-н-ролла, блю-грасс, госпел, ритм-энд-блюз и других жанров.  За три десятка лет Тим Истон проделал путь от уличного музыканта до автора альбомов, с которым заключали контракты крупные студии звукозаписи, его композиции попадали в чарты американской поп-музыки, звучали в кино и на телевидении.

Тим Истон родился на севере США, в штате Огайо.  Свою первую группу он основал во время учебы в коллежде, но главными «музыкальными университетами» и источником вдохновения он считает опыт путешествий и гастролей по США и миру.  Закончив колледж, Тим Истон отправляется в Европу, где в течение семи лет играет на улицах и в барах Парижа, Лондона,  Дублина, Амстердама, Мадрида и Праги. Эти годы стали временем становления его творческого стиля: в своих рок-балладах Тим Истон рассказывает истории о жизни и о людях, которые, как замечал журнал Rolling Stone, отличает «писательское умение чувствовать человеческую природу».

Возвратившись в США в середине 1990-х Тим Истон записывает альбом с группой «Хейнз Бойз» (Haynes Boys) для нью-йорской компании «Слэб Рекордз» (Slab Records). Затем он начинает сольную карьеру, заключает контракт с ЭМИ Паблишинг (EMI Publishing) и записывает четыре альбома на студии «Нью Вест» (New West). В настоящий момент его дискография насчитывает более десяти сольных дисков, многочисленные записи с различными группами и исполнителями. Свой последний альбом Тим Истон записал в 2018 после чего совершил большой гастрольный тур по Северной Америке, Японии и Европе.  Музыкант посвятил эту запись одной из своих гитар – акустической Gibson J-45, которая служит ему верой и правдой с 1987 года. 

Во время гастрольного тура по Россси Тим Истон начал вести блог для онлайн-журнала No Depression – одного из крупнейших изданий, специализирующихся на музыке «американа». После своих первых выступлений в Сочи и Краснодаре Тим Истон написал: 

«Путешествия, безусловно, помогают избавиться от стереотипов. Я здесь для того, чтобы ближе узнать русский народ и найти общий язык между нашими семьями и друзьями, для того, чтобы русские станцевали под мою музыку – под ритмы блюза, из которых вышла практически вся американская музыка, под джаз – классическую музыку Америки, которая включает в себя и русскую национальную традицию постоянной импровизации, под рок-н-ролл, кантри, фолк и песни-истории. Наша страна прошла через многое, чтобы донести до мира эту музыку, и это большая честь – играть ее россиянам,  слышать, как они играют ее вместе с тобой, и радоваться, видя, как они танцуют».

Полная версия блога (на английском языке) доступна по ссылке.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: кантри  САШ  гастроли  блюз  концерт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
30 Августа 2019, 08:00
Идем против ветра Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS:
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
29 Августа 2019, 09:00
Территория здравого смысла Строго дальневосточный бизнес, островки предсказуемости, опора на малых клиентов, а также – компании, с которыми повезло региону, и другие наблюдения от Андрея Гаврилова, основателя компании "Мир Упаковки"
статьи раздела
Регион сегодня
28 Августа 2019, 17:00
Аквапарк, отель, SPA-центр Инвестиционный проект ландшафтно-рекреационного комплекса на острове Русский не уступает лучшим зарубежным образцам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 12:15
Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
статьи раздела
Территория
28 Августа 2019, 10:45
"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури" Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика