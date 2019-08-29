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Большой гастольный тур по России Тим Истон завершит во Владивостоке
1 октября американский гитарист, певец, композитор и поэт Тим Истон (Tim Easton) сыграет единственный концерт во Владивостоке в клубе «Водолей» (ул. Суханова, 3, начало в 20.00), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США.
Желающие пообщаться с Тимом Истоном на английском могут прийти в «Водолей» в 18.30 - музыкант из США станет гостем Клуба разговорного английского языка.
Концерт во Владивостоке завершит большой гастольный тур Тима Истона по России – музыкант из США уже выступил в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Москве, Чебоксарах, Кирове, Екатеринбурге, Сургуте. На Дальнем Востоке он сыграет в Якутске, Хабаровске, Магадане и Владивостоке.
Тим Истон сочиняет песни в стиле «фолк-рок» или «американа», представляющем смешение различных традиций американской музыки: рок-н-ролла, блю-грасс, госпел, ритм-энд-блюз и других жанров. За три десятка лет Тим Истон проделал путь от уличного музыканта до автора альбомов, с которым заключали контракты крупные студии звукозаписи, его композиции попадали в чарты американской поп-музыки, звучали в кино и на телевидении.
Тим Истон родился на севере США, в штате Огайо. Свою первую группу он основал во время учебы в коллежде, но главными «музыкальными университетами» и источником вдохновения он считает опыт путешествий и гастролей по США и миру. Закончив колледж, Тим Истон отправляется в Европу, где в течение семи лет играет на улицах и в барах Парижа, Лондона, Дублина, Амстердама, Мадрида и Праги. Эти годы стали временем становления его творческого стиля: в своих рок-балладах Тим Истон рассказывает истории о жизни и о людях, которые, как замечал журнал Rolling Stone, отличает «писательское умение чувствовать человеческую природу».
Возвратившись в США в середине 1990-х Тим Истон записывает альбом с группой «Хейнз Бойз» (Haynes Boys) для нью-йорской компании «Слэб Рекордз» (Slab Records). Затем он начинает сольную карьеру, заключает контракт с ЭМИ Паблишинг (EMI Publishing) и записывает четыре альбома на студии «Нью Вест» (New West). В настоящий момент его дискография насчитывает более десяти сольных дисков, многочисленные записи с различными группами и исполнителями. Свой последний альбом Тим Истон записал в 2018 после чего совершил большой гастрольный тур по Северной Америке, Японии и Европе. Музыкант посвятил эту запись одной из своих гитар – акустической Gibson J-45, которая служит ему верой и правдой с 1987 года.
Во время гастрольного тура по Россси Тим Истон начал вести блог для онлайн-журнала No Depression – одного из крупнейших изданий, специализирующихся на музыке «американа». После своих первых выступлений в Сочи и Краснодаре Тим Истон написал:
«Путешествия, безусловно, помогают избавиться от стереотипов. Я здесь для того, чтобы ближе узнать русский народ и найти общий язык между нашими семьями и друзьями, для того, чтобы русские станцевали под мою музыку – под ритмы блюза, из которых вышла практически вся американская музыка, под джаз – классическую музыку Америки, которая включает в себя и русскую национальную традицию постоянной импровизации, под рок-н-ролл, кантри, фолк и песни-истории. Наша страна прошла через многое, чтобы донести до мира эту музыку, и это большая честь – играть ее россиянам, слышать, как они играют ее вместе с тобой, и радоваться, видя, как они танцуют».
Полная версия блога (на английском языке) доступна по ссылке.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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