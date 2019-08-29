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Во Владивостоке озвучена новая цена одной поездки в автобусе
28 рублей за поездку в автобусе: такую цену утвердила комиссия по тарифам при администрации Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Сегодня, 23 сентября, на заседании владивостокской городской комиссии по вопросам регулирования цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским, автомобильным и электрическим транспортом утверждены новые тарифы на проезд.
В соответствии с решением комиссии цена одной поездки в автобусе составит 28 рублей. Напомним, перевозчики предлагали установить тариф в среднем от 31 до 34 рублей. Однако по решению главы города Олега Гуменюка, тариф остался социально ответственным и приемлемым для жителей.
Цена на проезд в трамвае, троллейбусе и фуникулере составит 20 рублей.
Комиссия рекомендовала администрации Владивостока принять соответствующее постановление. Документ вступит в силу со дня его опубликования. Планируется, что это может произойти уже в ближайшие дни.
Как подчеркнула первый заместитель главы администрации Ольга Козерацкая, тариф учитывает все подтвержденные документами расчеты, предоставленные компаниями-перевозчиками.
Сейчас цена поездки в автобусе составляет 23 рубля, в троллейбусе и трамвае – 16 рублей, на фуникулере – 14 рублей. Рост тарифа обусловлен ростом цен на топливо и запчасти, другие необходимые хозяйственные нужды, а также необходимостью обновления парка общественного транспорта.
Как сообщили в управлении транспорта, с повышением тарифа на проезд будет усилен контроль за качеством обслуживания в общественном транспорте. Каждый автобус, троллейбус, трамвай должен быть технически исправным и чистым, соблюдать график движения, быть оборудованным системой ГЛОНАСС, терминалом безналичной оплаты проезда. Должны также соблюдаться другие условия договоров с компаниями-перевозчиками.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке озвучена новая цена одной поездки в автобусе
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