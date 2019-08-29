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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Сентября, 11:37 |
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Бизнес Приморья просит не нагружать новыми требованиями в условиях непростой экономической ситуации
Кредитуйтесь по 3,5 % годовых
Именно этот процент предлагает Приморская микрофинансовая компания для предприятий моногородов Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Лучегорск и др. По словам ведущего специалиста «Приморской микрокредитной организации» Елены Передельских, анализ рынка кредитования бизнеса показывает, что это самые выгодные кредиты, размером до 5 миллионов рублей. Ставки для остальных предприятий Приморского края тоже выгодные: от 7 до 11%
Корейские туристы приведут во Владивосток корейский бизнес
Об этом говорил Андрю Джевон Ли, предприниматель, эксперт международной исследовательской программы ДВФУ
Во Владивостоке он увидел будущее частного сектора корейского бизнеса. Корейские бизнесмены имеют большой опыт и знают, как обращать большие деньги. Дом в Сеуле, размером в 80 м2, стоит 650 тысяч долларов, при таких ценах корейцы умеют увидеть возможности для бизнеса.
СП - это фантастика
Риски или возможности увидит российский бизнес в корейцах?
Совместные предприятия практически никогда не планируются корейцами, ведь когда придет время делить прибыль, могут возникнуть проблемы. Бизнес, считают они, это всегда брать - давать.
Для приморских бизнесменов, имеющих убыточный бизнес, по мнению Андрю, есть несколько стратегий выхода из убыточного бизнеса:
- закройте убыточный бизнес
- продайте бизнес корейцам и вместе наращивайте ликвидность
- помогите корейским стартапам во Владивостоке
- инициируйте общение с корейскими бизнесменами, изучайте их, опережайте их идеи, прежде чем они изучат российский рынок.
45 - МПА – вывески и выносные конструкции снова стали головной болью бизнесменов
Приведение в соответствие к муниципально - правовому Акту вывесок, режимников и других рекламных конструкций, серьезно озаботили бизнесменов Владивостока.
Многие получили приглашения в администрацию города для согласования размещения таких конструкций. Приблизить 45- МПА от 15.08.2018 года к реальной жизни города, не нагружать бизнес новыми требованиями в условиях непростой экономической ситуации, просят бизнесмены.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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