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23 Сентября 2020, 13:57 | Регион сегодня

АО "ННК-Приморнефтепродукт" завершило техническое перевооружение пирса

Одно из старейших предприятий Приморья продолжает модернизацию

В сентябре АО «ННК-Приморнефтепродукт» в рамках обеспечения требований безопасности и экологического законодательства завершило модернизацию причального сооружения Владивостокской нефтебазы - одного из старейших и крупнейших предприятий Приморского края и нефтяной отрасли в регионе.

С вхождением Владивостокской нефтебазы в состав Группы ННК в 2014 году Обществу была поставлена цель: обеспечить максимально безопасную работу важнейшего объекта «ННК-Приморнефтепродукт», исключительно в рамках законодательства Российской Федерации.


 

Для того чтобы добиться этой цели, на предприятии было решено несколько задач: построены канализационные очистные сооружения, обеспечивающие очистку промышленных и ливневых стоков, поступающих со смежных городских территорий, и автоматическая станция налива топлива, проведена замена котельного оборудования. Также в «ННК-Приморнефтепродукт» завершены комплексные работы по антикоррозионной защите объектов нефтебазы, которые кроме защитных функций кардинально изменили внешний облик объекта, находящегося на территории Владивостока. Притом что на предприятии регулярно осуществляется техническое перевооружение емкостного парка хранения нефтепродуктов. Все эти мероприятия призваны привести технологические процессы в строгое соответствие с современными требованиями в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

В рамках масштабной работы по модернизации Владивостокской нефтебазы в сентябре текущего года завершилось техническое перевооружение одного из трех причальных сооружений. Важно отметить, что пирс был построен в далеком 1966 году и уже практически выработал свой ресурс, и дальнейшая эксплуатация сооружения была небезопасной.


 

Техническому перевооружению пирса предшествовала серьезная подготовительная работа – специализированной организацией была разработана проектная документация, успешно прошедшая государственную экологическую экспертизу.

Работы проводились поэтапно: сначала полностью была демонтирована бетонная головная часть, усилено свайное основание пирса, установлена несъемная металлическая опалубка и залит монолитный бетонный ростверк, осуществлена сборка технологического оборудования пирса – швартовых тумб, катушек для боновых заграждений, крановой установки.


 

Одновременно строилась широкая технологическая эстакада, монтировались технологические трубопроводы, оснащенные электроприводной арматурой для автоматизации технологических процессов - теперь появилась возможность погрузки судов 6 разными видами нефтепродуктов: от автобензинов и дизеля до судового топлива и мазута. Немаловажно, что новый пирс оснащен технологичными системами пожаротушения и системами контроля загазованности, на кордонной его части предусмотрена специальная водяная завеса.

Реалии сегодняшнего дня бросают нефтяной отрасли серьезные вызовы: пандемия COVID-19, мировой нефтяной кризис, безусловно, оказали влияние как на деятельность предприятия в целом, так и на сроки реализации проекта. Однако упорства специалистам Владивостокской нефтебазы не занимать. Уже к профессиональному празднику – Дню нефтяника новый пирс был полностью готов принимать бункеровочные суда, которые обеспечивают высококачественным топливом бренда ННК рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий флот, доставляют авиакеросин на топливозаправочные комплексы ННК на севере Хабаровского края и на Камчатке. Сто процентов топлива, производимого флагманом нефтеперерабатывающей отрасли в ДФО - Хабаровским НПЗ, реализуется на Дальнем Востоке.


 

Независимая нефтегазовая компания занимает активную позицию не только на рынке региона, но и в общественной жизни, в социальной сфере. ДФО остается в приоритете для развития бизнеса компании, которая напрямую влияет на жизнеобеспечение территорий ее присутствия.

Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Теги: безопасность  дизель  топливо  автомобиль  экология  бензин  АЗС 


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