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23 Ноября 2019, 18:29 | Регион сегодня |

Восточный экономический форум должен стать постоянно действующей площадкой

Мероприятия под эгидой ВЭФ, в том числе выездные сессии в дальневосточных регионах, будут проходить в течение всего года

Вопросы, обсуждаемые на этих мероприятиях, будут формировать повестку деловой программы итогового Форума. Такое решение принято по итогам заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума 2020 года, прошедшего под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Как подчеркнул Юрий Трутнев, Восточный экономический форум проводится не как отдельное мероприятие, а является одним из элементов общей системы по развитию Дальнего Востока. «Эта работа идет уже 6 лет. Принято 45 законодательных актов по развитию Дальнего Востока, сформировано 20 территорий опережающего развития, свободный порт действует на территориях 5 регионов. С помощью режимов ТОР и свободного порта на Дальнем Востоке реализуется более 2 тысяч инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций по этим проектам составляет 4 трлн рублей. Уже проинвестировано 733 млрд рублей, построено более 250 предприятий. Более 70 тысяч человек получили землю в рамках программы „Дальневосточный гектар“, строят дома, ведут бизнес, создают фермерские хозяйства. Форум является той площадкой, которая позволяет представить и обсудить механизмы развития Дальнего Востока, понять, что нужно совершенствовать, на какие аспекты обратить внимание. Это площадка для встреч с крупными российскими и зарубежными инвесторами. Форум дает возможность обратить внимание Президента РФ Владимира Владимировича Путина на те вопросы, которые надо на Дальнем Востоке решать. Это тоже для нас очень важно. Третий год подряд в рамках Форума проводится заседание президиума Госсовета. Надеемся эту практику продолжить. Надо уже думать о следующем годе и о VI Восточном экономическом форуме. Площадкой проведения Форума по-прежнему останется Дальневосточный федеральный университет», – заявил он.

На заседании были подведены основные итоги ВЭФ-2019. Форум принял рекордное количество участников – более 8 500 человек из 65 государств и территорий. Было подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей. Состоялось более 120 мероприятий, в которых приняли участие около 700 спикеров и модераторов. В пленарном заседании приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидеры четырех иностранных государств – премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ. А за 5 лет проведения Форума в нем приняло участие 8 глав ведущих азиатских экономик. В 2020 году VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября.

По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова, Восточный экономический форум ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной коммуникационной площадки для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики. Он отметил, что программа Форума традиционно включает самые актуальные темы и форматы дискуссий, которые вышли за рамки самого Форума и переросли в формат выездных сессий. «В рамках подготовки к ВЭФ-2019 в индийском Мумбаи и в регионах Дальнего Востока состоялись выездные сессии, посвященные основным проблемам развития Дальнего Востока. Подобный формат должен быть сохранен при подготовке к следующему Форуму», – подчеркнул он.

Также он считает, что нужно расширять и другие треки ВЭФ. «В рамках спортивной программы состоялось более 20 мероприятий по 14 видам спорта. Центральным событием стал Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано. Визитной карточкой Форума является выставка „Улица Дальнего Востока“. Впервые на выставке был представлен Российско-японский дом сумо, который предлагается сделать ежегодным. Знаковым событием культурной программы стала выставка картины итальянского художника Сандро Боттичелли „Мадонна делла Лоджиа“ из собрания флорентийской галереи Уффици, организованная при поддержке Посольства Италии и Сбербанка», – отметил Антон Кобяков.

На заседании обсуждалась подготовка деловой программы ВЭФ-2020.

«Предлагается включить в программу темы, посвященные как глобальной конкуренции, так и межгосударственной кооперации в Азии с участием России, повышению качества жизни людей. В стартовый день в формате форсайт-сессий собрать представителей крупного российского и зарубежного бизнеса, экспертов для обсуждения новых проектов и механизмов интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского региона», – подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Отдельное внимание было уделено вопросам выполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума – 2019.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  Владивосток  трутнев 


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