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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 23 Ноября, 22:09 |
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Sika пришла на Дальний Восток
Теперь у компании есть склады в г. Хабаровск и в г.Артеме. Кроме этого компания имеет в Приморье завод по производству добавок в бетон и две строительные лаборатории, в Хабаровске и в Артеме.
Материалы и решения компании Sika уже много лет присутствуют на Дальнем Востоке. Компания имеет девять заводов на территории России и огромный референт лист, включая регионы Дальнего Востока.
Объекты с использованием материалов Sika есть в любом регионе Дальнего Востока, начиная от Читы заканчивая Курильской грядой. Покрытия для спортзалов, покрытия для промышленных полов, добавки в бетон, материалы для ремонта и усиления бетонных конструкций, герметики, гидроизоляция, кровельные материалы, антикоррозийная защита и много другое. Ни одна крупная стройка не обходится без решений от концерна Sika, подробнее с каталогом продукции и техническими решения концерна можно ознакомится на сайте Дальневосточного Представительства компании https://sikadv.ru/
Примеры ярких работ компании:
- Покрытие полов рыбоперерабатывающих цехов комбината "Островной" на острове Кунашир;
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- Антикоррозийная защита и гидроизоляция вантового моста на остров Русский;
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- Покрытия полов в цехах по производству вертолетов завода "Прогресс" в Приморском крае;
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- Покрытия полов в цехах по сборке автомобилей концерна "Mazda Sollers" в Приморском крае;
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- Усиление и восстановление несущей способности конструкций строящихся цехов судоверви "Звезда" в Большом камне;
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- Профессиональное спортивное покрытие Pulastic в новом спорткомплексе Камчатского края;
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- Полиуретан цементные покрытия в крабоперерабатывающем предприятии в г. Невельске Сахалинской области.
- Sika пришла на Дальний Восток
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