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23 Декабря 2019, 14:00 | Регион сегодня |
"Океанрыбфлот" поделится квотами
ПАО "Океанрыбфлот", одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края, проведет реорганизацию в форме выделения АО "Алаид", которому на правах преемственности перейдут квоты компании на вылов трески в Западно-Беринговоморской зоне (5,329%)
Уставный капитал нового АО составляет 100 тыс. рублей, гендиректором назначен Евгений НОВОСЕЛОВ, возглавляющий «Океанрыбфлот».
«Океанрыбфлот» основан в 1968 году. Флот компании на данный момент насчитывает 14 больших морозильных рыболовных траулеров, пять транспортных судов ледового класса и два причальных буксира. Суда ведут промысел минтая, кальмара и сельди в Охотском и Беринговом морях. В 2018 году вылов компании по собственным квотам составил 255,081 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что равно 17% всего улова камчатских рыбаков.
Компания в равных долях (по 48,2% акций) принадлежит члену совета директоров «Океанрыбфлота» Игорю ЕВТУШКУ и члену Совфеда от Камчатского края Валерию ПОНОМАРЕВУ (его пакет находится в доверительном управлении).
Теги: Океанрыбфлот Камчатский край
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