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24 Января 2020, 09:15 | Регион сегодня |

Приморье открыло масштабный Startup Tour 2020

В столице Дальнего Востока стартовал новый сезон самого масштабного проекта в России и странах СНГ по популяризации технологического предпринимательства и выявлению перспективных инновационных проектов – Open Innovations Startup Tour

Открыли роуд-шоу заместители председателя Правительства Приморья Константин Шестаков и Сергей Максимчук в четверг, 23 января.

Мероприятие на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета продлится два дня. За это время участники события смогут не только принять участие в образовательной и конференционной программах, где выступят лучшие представители институтов развития, бизнес-эксперты, специалисты в области технологического предпринимательства, но и защитить свои проекты в конкурсе стартапов. Так, из 96 заявок экспертный совет отобрал в полуфинал 30 стартапов. 24 января победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей и путевка в полуфинал конкурса стартап-конференции Startup Village. Несколько проектов будут отобраны для участия в программе «Старт», в рамках которой можно получить на развитие проекта 2 миллиона рублей от Фонда содействия инновациям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.

В свое приветственном слове к участникам мероприятия зампред Правительства Приморья Константин Шестаков отметил, что в рамках насыщенной программы тура важно не только получить новые знания и победить в конкурсе, но и наладить связи между регионами и проектами, для дальнейшего развития инициатив. Краевые власти, в свою очередь, готовые поддержать проекты, которые будут приносить реальную помощь жителям края и имеют экономический потенциал.

«Благодарю всех гостей, которые приехали в Приморье. Мы стараемся сделать наш край и его столицу привлекательными для вас в том числе. Что касается экономической составляющей Startup Tour, выражаю признательность фонду, менторам, экспертам и, конечно, тем предпринимателям, которые подали свои заявки. А представителей 30 отобранных компаний – за профессионализм, смелость, рвение. На этих качествах строится бизнес. Приморье поддержит предложенные инновационные проекты, отражающие основные векторы развития региона. И хотелось бы, чтобы за эти два дня мы увидели новые лица, тех, кого стоит и важно поддержать в самом начале пути. А вы в нас – не просто чиновников, а партнеров», – сказал он.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Сергея Максимчука, Startup Tour – уникальное событие, которое позволяет его участникам встретится со специалистами и получить консультацию по своим проектам.

«Весь цвет фонда “Сколково” приехал сюда, и я рекомендую воспользоваться этой возможностью – в ходе менторских сессий получить полезные знания, которые спикеры готовы вам передать. Хотел бы поблагодарить все дальневосточные стартапы, которые вы сегодня представляете в Приморье. Как человек, отвечающий за цифровизацию в регионе, хочу отметить, что мы готовы рассматривать стартапы для внедрения в реальную жизнь», – обратился он к собравшимся.

На площадке мероприятия можно получить индивидуальные консультации как от кредитных организаций, так и от государственных институтов развития.

«В этом году центр “Мой бизнес” стал “окном” для получения поддержки Фонда содействия инноваций в Приморье. Фонд предоставляет гранты стартапам и предприятиям, которые разрабатывают или внедряют новые технологии. Мы расскажем про все программы фонда, поможем командам подготовить заявку для участия. Часто бывает, что разработчики не знают азов – как презентовать свою идею, как на расчетах доказать, что она будет приносить прибыль. Мы поможем с этим разобраться», – обозначил директор Регионального центра инжиниринга (подразделение центра «Мой бизнес»), эксперт отборочной комиссии конкурса технологических проектов Open Innovations Startup Tour Александр Варченко.

Напомним, Startup Tour проводится в разных городах с 2011 года. За это время его мероприятия в 95 городах посетили более 50 тысяч участников.

Как отметил в своем приветственном обращении Губернатор Приморья Олег Кожемяко, в 2020 году роуд-шоу из восьми городов открывает Владивосток.

Приморье открыло масштабный Startup Tour 2020. 23 января 2020 года
«Мы рады, что маршрут юбилейного всероссийского Open Innovations Startup Tour начинается именно с Владивостока. Приморский край активно вовлечен в реализацию национального проекта “Цифровая экономика”. Современные технологии уже используются в регионе для создания условий комфортной и безопасной жизни для каждого приморца. Программа “Умный город”, платформа “Сделай Приморье лучше” или единый Центр управления регионом – все эти проекты позволяют оперативнее работать с гражданами, обеспечивая их потребности и интересы. Поэтому я, отталкиваясь от названия панельной дискуссии первого дня Startup Tour, могу уверенно заявить, что наш регион точно способен выступить опорной точкой перехода к цифровой экономике», – заявил глава региона.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: инновации  информационные технологии  Министерство экономического развития Приморского края  технологии  Шестаков Константин Владимирович 


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