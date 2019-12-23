Студенту о деньгах: главное уметь мыслить

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Сбербанк проводит лекции по актуальным финансовым инструментам в вузах страны

Председатель Дальневосточного банка Сбербанка ПАО Дмитрий СУХОВЕРХОВ провел лекцию во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС). Ее тема «Как стать финансово грамотным человеком».

 


 

Крупнейший банк России с 22 по 30 января проведет подобные лекции более чем в 100 крупнейших вузах страны, а приурочены они ко Дню студента, который отмечается в России 25 января.

По словам председателям Дальневосточного банка Сбербанка ПАО Дмитрия Суховерхова, уроки финансовой грамотности пройдут в более чем 10 вузах Дальнего Востока. В роли лекторов выступят руководители региональных отделений ПАО Сбербанк.

Эксперты Сбербанка рассказывают молодым людям об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском, поэтому в ходе лекции студентов знакомят и с тем, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.

- Реалии современной жизни таковы, что необходимо не просто знать базовые понятия из мира финансов, но и уметь грамотно пользоваться финансовыми инструментами и управлять связанными с ними рисками. Наши лекции – это отличная возможность в доступной форме донести для студентов основы этой науки и заинтересовать молодое поколение самостоятельно изучать эту тему. Повышение финансовой грамотности населения – одна из приоритетных задач Сбербанка как крупнейшего финансового учреждения страны», - комментирует Дмитрий Суховерхов.

По его словам, именно общение со студентами доставляет ему лично особое удовольствие.

- В моем понимании, повышение финансовой грамотности населения – это комплексная задача, а со стороны Сбербанка - это еще и выполнение социальной функции. С каждой аудиторией мы выстраиваем свой диалог: для более старшего поколения важно просто донести возможности различных финансовых инструментов, отвечающих их потребностям. Студентам многое уже знакомо, и мне особенно понравилось то, что молодежь делает какие-то неявные выводы и задает вопросы, которые не напрямую вытекают из того, о чем я говорил. Это важно –готовность слышать, находит взаимосвязи, логически мыслить. Именно эти навыки, а не просто большой объем информации, которую нужно запомнить, будут определять успешность в будущем.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ВГУЭС  Сбербанк 


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