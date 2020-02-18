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Наличные деньги отправят на карантин
Рекомендации Банк России даны в связи с распространением COVID-19
ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям «по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции». Об этом говорится в информационном письме, опубликованном на сайте Банка России.
Речь идет о банкоматах, которые имеют одновременно и функцию приема наличных. «Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — говорится в письме.
Центробанк рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг.
Также рекомендуется при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения COVID-19 соблюдать и другие меры предосторожности. В частности, перед выдачей клиентам наличных или загрузкой их в банкоматы и терминалы предлагается выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.
Кроме того, предлагается не забывать о регулярной дезинфекции устройств для передачи наличных, а также банкоматов и терминалов/
Исполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег, считают в Банке России, пишет www.bfm.ru.
На сегодняшний день в Приморском крае обследовано на заболевание коронавирусной инфекцией почти 5 тысяч человек, из которых более 500 – по собственной инициативе в пунктах тестирования при поликлиниках.
В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что в настоящее время в инфекционном отделеним краевой клинической больницы №2 Владивостока госпитализировано 15 человек с симптомами гриппа или ОРВИ.
«Все они, как и положено, сдали тест на коронавирус и ждут результат. Параллельно с этим продолжают стационарное лечение. Состояние у всех пациентов удовлетворительное», – сообщили в краевом минздраве.
В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что под медицинским наблюдением врачей на домашнем карантине находятся 1,2 тысячи человек.
Напомним, в Приморье сегодня у двух человек официально лабораторно подтвержден коронавирус.
Все жители региона, вернувшиеся домой из поездки за рубеж, должны пройти 14-дневный карантин. Для этого нужно обратиться на «горячую линию» минздрава Приморья: 8 (423) 260-50-98, сообщить свои данные: ФИО, фактический адрес места жительства и страну, в которой находились. Эта информация будет направлена в районную поликлинику, которая и возьмет человека под наблюдение.
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