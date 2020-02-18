Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 24 Марта, 19:57 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 78.85 р.
1 EUR 85.43 р.
100 JPY 71.21 р.
10 CNY 11.14 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 01, 2020

Регион сегодня
24.03 |
Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса
24.03 |
Наличные деньги отправят на карантин
24.03 |
Зампред правительства Хабаровского края отправлен на карантин
24.03 |
Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
24.03 |
Взгляд на Владивосток: Америка, Прибалтика, Египет, Грузия, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Марта 2020, 18:31 | Регион сегодня |

Наличные деньги отправят на карантин

ЦБ РФ рекомендует ограничить выдачу наличных с банкоматов, работающих и режиме приема/выдачи купюр. В Приморском крае обследовано на коронавирус 5 тысяч человек

Рекомендации Банк России даны в связи с распространением COVID-19

ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям «по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции». Об этом говорится в информационном письме, опубликованном на сайте Банка России.

Речь идет о банкоматах, которые имеют одновременно и функцию приема наличных. «Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке», — говорится в письме.

Центробанк рекомендует банкам при работе с клиентами обращать их внимание на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг.

Также рекомендуется при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения COVID-19 соблюдать и другие меры предосторожности. В частности, перед выдачей клиентам наличных или загрузкой их в банкоматы и терминалы предлагается выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

Кроме того, предлагается не забывать о регулярной дезинфекции устройств для передачи наличных, а также банкоматов и терминалов/

Исполнение рекомендаций позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) при использовании наличных денег, считают в Банке России, пишет www.bfm.ru.

На сегодняшний день в Приморском крае обследовано на заболевание коронавирусной инфекцией почти 5 тысяч человек, из которых более 500 – по собственной инициативе в пунктах тестирования при поликлиниках.

В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что в настоящее время в инфекционном отделеним краевой клинической больницы №2 Владивостока госпитализировано 15 человек с симптомами гриппа или ОРВИ.

«Все они, как и положено, сдали тест на коронавирус и ждут результат. Параллельно с этим продолжают стационарное лечение. Состояние у всех пациентов удовлетворительное», – сообщили в краевом минздраве.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что под медицинским наблюдением врачей на домашнем карантине находятся 1,2 тысячи человек. 

Напомним, в Приморье сегодня у двух человек официально лабораторно подтвержден коронавирус.

Все жители региона, вернувшиеся домой из поездки за рубеж, должны пройти 14-дневный карантин. Для этого нужно обратиться на «горячую линию» минздрава Приморья: 8 (423) 260-50-98, сообщить свои данные: ФИО, фактический адрес места жительства и страну, в которой находились. Эта информация будет направлена в районную поликлинику, которая и возьмет человека под наблюдение.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: карантин  ЦБ РФ  коронавирус  Банк России 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика