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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Апреля, 23:12 |
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В Приморье резидент свободного порта Владивосток начал посевную кампанию
Выполнять высокотехнологичную обработку 4000 гектаров земли резиденту свободного порта Владивосток позволяют современная техника и оборудование, приобретенные в ходе реализации инвестиционного проекта по созданию сельскохозяйственного комплекса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Корпорации развития Дальнего Востока.
«Одни из первых в Приморье приступили к посевной. Начали с кукурузы, в этом году планируем засеять 1500 гектаров. Следом возьмемся за сою, под нее выделили 2500 гектаров. По площадям имеем прогресс по сравнению с прошлым годом, тогда с 2000 гектаров собрали 3400 тонн сои. Для посева и обработки земли используем десять единиц современной, высокопроизводительной и надежной техники - комбайны и тракторы. Имеем большое количество прицепного оборудования, купили новый телескопический погрузчик», - рассказал руководитель ООО «Строительная компания «СКИФ» Андрей Делех.
Резидент создал 20 рабочих мест, семь из которых высокопроизводительные, и инвестировал в сельхозпредприятие более 90 млн рублей. По соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» предполагается поэтапный рост вложений до 120 млн рублей и расширение штата работников до 35 человек.
«Налоговые льготы позволили нам обеспечить работникам достойные заработные платы, а сопровождение со стороны КРДВ помогает решать различные вопросы», - отметил предприниматель.
По соглашениям с управляющей компанией резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Дальнего Востока 128,8 млрд рублей и создали более 13,6 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня в регионе 1864 резидента СПВ реализуют проекты на сумму свыше 910,6 млрд рублей, рассчитанные на трудоустройство 88,7 тысячи дальневосточников.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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