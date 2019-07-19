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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 24 Июля, 09:59 |
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Резюме почти 5 тысяч соискателей из Приморья размещены на портале "Работа в России"
Почти 5 тысяч из них – разместили жители Приморья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, портал федеральной базы вакансий trudvsem.ru стал доступен приморским пользователям с 2015 года.
На нем можно найти резюме заинтересованных в трудоустройстве граждан, информацию о свободных вакансиях работодателей, ознакомиться с инфраструктурой регионов и даже провести проверку своего трудового договора на соответствие российскому законодательству.
Размещение резюме и вакансий на trudvsem.ru осуществляется на бесплатной основе, необходимо лишь зарегистрироваться на портале через сайт Госуслуг.
"Сейчас общероссийская база вакансий содержит почти 76 тысяч предложений от работодателей Приморья", – уточняют в ведомстве.
Напомним: авторизация на портале и размещение свободных вакансий освобождает компанию от необходимости ежемесячно предоставлять сведения о свободных рабочих местах в службу занятости.
"Каждый месяц компаниям необходимо информировать службу занятости региона о свободных вакансиях при личном обращении или с помощью почты, в том числе электронной. Однако сейчас достаточно просто вовремя актуализировать свободные вакансии предприятия на портале "Работа в России"", – комментируют специалисты.
Вся информация автоматически поступает в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения. Таким образом, работодатели могут рассчитывать на помощь специалистов центров при подборе нужных кадров.
- Резюме почти 5 тысяч соискателей из Приморья размещены на портале "Работа в России"
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