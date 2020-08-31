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Четверг| 24 Сентября, 20:43 |
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21-й День тигра во Владивостоке пройдет онлайн и не только
С 2000 года во Владивостоке в последнее воскресенье сентября отмечают День амурского тигра. В этом году праздник состоится 27 сентября в 21-й раз, но, в связи с угрозой COVID-19, впервые пройдет без традиционного «тигриного» шествия. WWF России предлагает поддержать День тигра онлайн и расширить его границы.
27 сентября, в День амурского тигра, WWF России познакомит своих подписчиков в социальных сетях с настоящими тигриными героями. Фотопортреты и высказывания людей, которые посвятили свою жизнь сохранению редкой полосатой кошки и помогли приумножить её популяцию, не только познакомят со специалистами своего дела, но и дадут возможность понять, почему этот грозный полосатый хищник является символом величия и благополучия всей дальневосточной природы.
В Приморье вместе с WWF России радио «Владивосток FM» в течение недели проводит серию WhatsАpp-конкурсов тигриной викторины. Узнать интересные факты об амурском тигре, ответить на вопросы и выиграть призы от Всемирного фонда дикой природы в эфире можно с 21 по 27 сентября, с 10.10 утра, частота во Владивостоке — 106,4 fm. Радиостанция также предлагает слушателям в своем аккаунте в Инстаграм участвовать в конкурсе фотографий «Тигр в моей душе». Радио «Владивосток FM» на протяжении многих лет в День тигра участвует в общегородских шествиях по Океанскому проспекту, проводит акции и конкурсы, посвященные празднику. Символично, что на логотипе радиостанции изображен тигриный глаз.
Во Владивостоке в День тигра, 27 сентября с 12 до 15 часов, на Спортивной набережной WWF России проведет выставку с элементами дополненной реальности «В гостях у тигра». В этом году она пройдет в формате флэшмоба: 16 фотографий с тигром будут держать волонтеры — студенты в элегантных «тигриных» масках, перчатках, футболках WWF с изображением тигра. Ребята будут стоять на социальной дистанции в соответствии со всеми действующими правилами. Благодаря технологии дополненной реальности с помощью специальной программы на смартфоне зрители смогут «оживить» фотографии и увидеть скрытое в них видеоизображение хозяина тайги. Выставка состоится на «Тигриной тропе» Спортивной набережной, которая была открыта в 2010 году во Владивостоке участниками международного Молодежного тигриного саммита. На 13 плитах «тропы» написаны названия стран, где обитает тигр, и отпечатки тигриной лапы. Хорошим ориентиром станет и памятник тигрятам — скульптурная композиция, которая была подарена Всемирным фондом дикой природы Владивостоку в 2013 году.
«День тигра придумал приморский писатель-охотовед Владимир Тройнин. А вот сделать его действительно городским, а потом и дальневосточным праздником помогли общественные природоохранные организации, в числе которых — Всемирный фонд дикой природы. За 20 лет с Днем тигра выросло целое поколение людей, которые сначала побывали празднике на руках у родителей, потом шли в «тигриной» колонне вместе со своей школой, а сейчас уже учатся в вузах или работают. В этом году праздник впервые состоится онлайн. Жаль, конечно, что не будет массового тигриного карнавала, которым всегда отличался Владивосток. Но – вопросы сохранения тигра не перестают быть актуальными. И хорошо, что, благодаря Дню тигра, они теперь интересуют не только узкий круг специалистов, но и многих-многих обычных людей. Мы видим в этом залог сохранения и этого могучего зверя, и всей нашей прекрасной природы», — говорит Юлия Фоменко, ведущий специалист по связям с общественностью Амурского филиала WWF России.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке ведется администрациями Приморского, Хабаровского краев, ЕАО и Амурской областей при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
Присоединяйтесь к Дню тигра в своих аккаунтах и соцсетях WWF России:
https://www.instagram.com/wwfrussia/
https://www.facebook.com/wwfRU/
https://www.youtube.com/user/wwfrussia
Фото - Александр Хитров, WWF России
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