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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Октября, 22:31 |
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Паруса с логотипами "Паллады" вручат воспитанникам яхт-клубов Владивостока
Воспитанникам яхт-клубов будут вручены четыре паруса для классов швертботов «Оптимист» и «Лазер 4.7».
Паруса с логотипами «Паллады» - подарок детям Приморья от многочисленных друзей и членов экипажей больших парусников. Организатором благотворительного движения выступил Образовательный центр «Морская практика» (Москва) - официальный партнер парусников «Крузенштерн», «Седов», «Паллада» и «Херсонес», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-центре яхт-клуба "Семь Футов".
Такие наградные паруса уже вручены детям Сочи, Туапсе, Калининграда, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Волгограда и других городов.
Согласно миссии этого движения, наградные паруса передаются яхт-клубам, которые воспитали чемпионов своих регионов в детских классах «Оптимист» и «Лазер».
Вручать паруса будут ректор Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Олег Щека, капитан фрегата «Паллада» Николай Зорченко и командор Образовательного центра «Морская практика» Константин Попов.
Для юных спортсменов Владивостока будет проведена экскурсия по «Палладе», который в начале ноября отправится в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией Беллинсгаузена – Лазарева.
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