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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 25 Апреля, 14:06 |
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Сидим дома:Более 1800 протоколов о нарушении самоизоляции составлено в Приморье
Сотрудники полиции и административных комиссий Приморья составили более 1800 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции.
Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, с начала введения в Приморье режима самоизоляции, по статье 20.6.1 части 1 КоАП РФ составлено 1605 протоколов. Санкция этой статьи предусматривает штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Еще 251 нарушение зафиксировано по закону Приморского края «Об административных правонарушениях».
«Всего в административные комиссии городов и районов края направлено 862 материала по фактам нарушения режима самоизоляции», – уточнили в ведомстве.
Специалисты добавили, что ежедневно на охрану общественного порядка в общественных местах на территории Приморского края заступает 245 нарядов численностью 540 сотрудников.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Сидим дома:Более 1800 протоколов о нарушении самоизоляции составлено в Приморье
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