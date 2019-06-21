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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Участников ВЭФ разместят на борту новейшего лайнера Costa Venezia
Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке.
Для размещения гостей доступно более 2 тысяч комфортабельных номеров-кают различных категорий. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы.
Инфраструктура Costa Venezia включает в себя специально оборудованный зал для проведения встреч и переговоров, современный оздоровительный комплекс, бассейн с выдвижной стеклянной крышей, крытое поле для мини-футбола, тренажерный зал, шоппинг-зону, галерею искусств и фотографий, а также мини-музей итальянского футбольного клуба «Ювентус».
Рестораны и кафе на борту Costa Venezia обеспечат гостям многообразие гастрономических предложений. Главный шеф-повар Умберто Бомбана является обладателем шести звезд Мишлен. Кроме того, к услугам гостей бары, лаунж-зоны и бар-караоке. Главная шоу-площадка лайнера создана по образу венецианского театра Ла Фениче.
Инфраструктурой лайнера смогут воспользоваться не только проживающие на Costa Venezia, но и все участники и гости ВЭФ-2019. Предполагается, что на борту судна пройдет ряд неформальных мероприятий в рамках форума.
Всего организаторы V Восточного экономического форума подготовили 8,5 тысяч гостиничных номеров для делегатов, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций. Из них 1,7 тысячи номеров подготовлены в гостиницах Владивостока, еще свыше 4,7 тысяч – на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
По материалам Фонда Росконгресс
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