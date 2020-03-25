|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 26 Июня, 02:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье оппозиционер решил стать скандальным видеоблогером
«Криминала нет» — так прокомментировал видео, опубликованное в соцсетях председателем приморского отделения партии «РОСТ» Кириллом Батановым, заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман ОХОТНИКОВ. По его словам, голосование на открытом воздухе организовано по всей России и в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
«Стоит начать, что ничего криминального в опубликованном видео нет. Снято так, как хотел показать автор. По нашей информации, шла подготовка к голосованию вне помещения. Более того, с каждым днем таких процедур будет все больше и больше. У нас есть генеральная установка: организовать голосование не только в стационарном помещении, но и на открытом воздухе, приблизить процесс к людям. И это хорошо, так как мы живем в условиях пандемии коронавируса и наша задача — минимизировать угрозу заражения. То есть, организовать процесс так, чтобы меньше людей посетили участок, но при этом смогли отдать своей голос. Все организовано согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Люди предварительно подали заявления об организации такого голосования. Такое право есть у каждого, и воспользоваться им можно до 1 июля», — отметил Роман Охотников.
Мнение о том, что нарушения закона не допущено, разделяет и электоральный юрист Эдуард ЧЕРТОРИНСКИЙ. По словам эксперта, нормативная база, принятая для голосования, допускает подобные ситуации и прямо их урегулирует.
«Это прописано в порядке общероссийского голосования, который утвержден постановлением ЦИК. В него потом вносились соответствующие изменения, когда возобновилась подготовка к голосованию. И в частности в нем говорится, что при необходимости принять дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, то такие меры могут приняты. И в том числе голосование, если того требует ситуация, может быть организована в специально выделенных местах вне здания участковой избирательной комиссии. Оно может быть оборудовано перед входом на открытом воздухе», — отметил юрист Эдуард Черторинский.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по словам председателя участковой избирательной комиссии № 838 Ларисы Руденко, процедура голосования проходила под присмотром двух наблюдателей.
- В Приморье оппозиционер решил стать скандальным видеоблогером
- "Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."
- Фильм о нацпарке "Земля леопарда" в Приморье показали на центральном телеканале Кореи
- COVID-19 - Острое начало: Названы главные симптомы заболевания у пожилых людей
- Только онлайн: Парад Победы в Приморье пройдет без зрителей
- Приморью выделят 500 млн рублей на мосты
- В Хабаровском крае "в упрощенном порядке" и открывают, и закрывают летние веранды кафе
- Леопард телеведущего Николая Дроздова расширяет свои владения в нацпарке Приморья
- Дорога к "Шамбале": Еще одно казино в Приморье будет готово к открытию в июле
- Владивосток переходит на усиленную дезинфекцию в жилых домах
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.