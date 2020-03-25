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В Приморье оппозиционер решил стать скандальным видеоблогером

Председатель приморского отделения партии "РОСТ" Кирилл Батанов снял ролик о, якобы, имеющих место нарушениях при голосовании за поправки в Конституцию РФ

 «Криминала нет» — так прокомментировал видео, опубликованное в соцсетях председателем приморского отделения партии «РОСТ» Кириллом Батановым, заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман ОХОТНИКОВ. По его словам, голосование на открытом воздухе организовано по всей России и в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Стоит начать, что ничего криминального в опубликованном видео нет. Снято так, как хотел показать автор. По нашей информации, шла подготовка к голосованию вне помещения. Более того, с каждым днем таких процедур будет все больше и больше. У нас есть генеральная установка: организовать голосование не только в стационарном помещении, но и на открытом воздухе, приблизить процесс к людям. И это хорошо, так как мы живем в условиях пандемии коронавируса и наша задача — минимизировать угрозу заражения. То есть, организовать процесс так, чтобы меньше людей посетили участок, но при этом смогли отдать своей голос. Все организовано согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Люди предварительно подали заявления об организации такого голосования. Такое право есть у каждого, и воспользоваться им можно до 1 июля», — отметил Роман Охотников.

Мнение о том, что нарушения закона не допущено, разделяет и электоральный юрист Эдуард ЧЕРТОРИНСКИЙ. По словам эксперта, нормативная база, принятая для голосования, допускает подобные ситуации и прямо их урегулирует.

«Это прописано в порядке общероссийского голосования, который утвержден постановлением ЦИК. В него потом вносились соответствующие изменения, когда возобновилась подготовка к голосованию. И в частности в нем говорится, что при необходимости принять дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, то такие меры могут приняты. И в том числе голосование, если того требует ситуация, может быть организована в специально выделенных местах вне здания участковой избирательной комиссии. Оно может быть оборудовано перед входом на открытом воздухе», — отметил юрист Эдуард Черторинский.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по словам председателя участковой избирательной комиссии № 838 Ларисы Руденко, процедура голосования проходила под присмотром двух наблюдателей.

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Теги: Приморье  партия роста  голосование  Путин  конституция  выборы 


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