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25 Июля 2019, 19:00 | Регион сегодня

Во Владивостоке "Здоровое общество" впервые будет организовано на Восточном экономическом форуме

Пространство "Здоровое общество" впервые будет функционировать в рамках V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября

«Здоровое общество» традиционно станет местом притяжения представителей медицинского и научного сообществ на Форуме.

«Тема здравоохранения занимает важное место в повестке крупнейших форумов Фонда Росконгресс. Поиск совместных решений по реализации национальных проектов, связанных с формированием здорового общества и образа жизни, в рамках деловой программы Восточного экономического форума станет продолжением дискуссии, начатой на форуме „Здоровое общество. На пути к цели 80+“ и Петербургском международном экономическом форуме – 2019. Уверен, что участие ведущих мировых экспертов, представителей органов власти и бизнеса в работе сессий будет способствовать объединению усилий всех заинтересованных сторон для достижения стратегических целей государства по повышению качества и увеличению продолжительности здоровой жизни граждан», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Дискуссии трека по здравоохранению Восточного экономического форума будут посвящены таким вопросам, как особенности оказания медицинской помощи на удаленных территориях, внедрение новых технологий в здравоохранении, биологическая безопасность, а также программы общественного здравоохранения на Дальнем Востоке.

Кроме того, в Пространстве «Здоровое общество» участники ВЭФ смогут пройти ДНК-тестирование, посетить бар здорового питания и зону делового общения.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Здоровое общество  ВЭФ 


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