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Четверг| 26 Сентября, 05:55 |
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Во Владивостоке в Соборе Пр. Богородицы состоится открытие нового концертного сезона
10 и 11 октября во Владивостоке в Соборе Пр. Богородицы состоится открытие нового концертного сезона. Честь дать первые концерты нового сезона досталась двум известным музыкантам из Венеции: Сильвио ЧЕЛЕГИНУ (орган) и Луизе ДЖАННИНИ (сопрано).
И хотя за окном начинает бурлить прохлада осени, одного сочетания слов – венецианские виртуозы (а это действительно виртуозы мирового класса!) – достаточно, чтобы повеяло теплом жаркого солнца и, отчасти, немного карнавалом – как же без этого!
Впрочем, излишней карнавальности ждать не нужно: оба музыканта, хоть и молодые, но уже давно профессора венецианской Консерватории им. Б. Марчелло. А вот яркие музыкальные краски будут: в программе итальянская классика – знаменитые Вивальди, Верди, Галуппи, и, конечно же, более «строгие» европейцы, такие, как Феликс Мендельсон.
Не пропустите открытие нового сезона!
Концерты пройдут 10 и 11 октября в 19.00 в Соборе Пресвятой Богородицы по адресу: ул. Володарского 22, стр 2.
Билеты в продаже. Телефон для справок: +7(423) 226-96-14.
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