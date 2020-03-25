Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 26 Апреля, 22:49 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 74.72 р.
1 EUR 80.25 р.
100 JPY 69.4 р.
10 CNY 10.55 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
26.04 |
"Дело в сыре": Обладатели итальянских рецептов строят сыроварню в Приморье
26.04 |
Приморский край получит на борьбу с коронавирусом больше всех
25.04 |
Сидим дома:Более 1800 протоколов о нарушении самоизоляции составлено в Приморье
24.04 |
В Приморье с "морского огорода" на Витязе планируют собрать до 1000 тонн гребешка
24.04 |
В Приморье резидент свободного порта Владивосток начал посевную кампанию
статьи раздела
Персона
25 Марта 2020, 09:00
Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 10:15
Двухпроцентный барьер Первые итоги дальневосточной ипотеки под 2% показали, что она требует серьезной коррекции - около половины заявителей получают отказы
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Апреля 2020, 16:35 | Регион сегодня

"Дело в сыре": Обладатели итальянских рецептов строят сыроварню в Приморье

Мощности сыроварни позволят изготавливать свежие и полутвердые сыры, сыры с белой и голубой плесенью. Ассортимент продукции будет представлен йогуртами и мороженным из йогурта

Компания «Дело в сыре» ведет строительство крафтовой сыроварни на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае. Предприятие, выпускающее сыры и йогурты по аутентичным итальянским рецептам, планируется открыть до конца 2020 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Корпорации развития Дальнего Востока.

«Мы завершили работы по устройству фундамента. Сейчас находимся на стадии подписания договора с заводом-изготовителем здания. Также ведем переговоры с банками для привлечения дополнительного финансирования, в чем нам активно помогает Корпорация развития Дальнего Востока. Основной этап строительства рассчитываем завершить в этом году», - говорит генеральный директор ООО «Дело в сыре» Александр Исаков.

На данном этапе в создание предприятия по производству молочных продуктов резидент вложил 5 млн рублей. По соглашению с управляющей компанией объем инвестиций составит более 14 млн рублей.

В качестве сырья будет использовано молоко, полученное от собственных коров.

«Весь наш сыр будет производиться вручную, без применения машин и механизмов только из натуральных компонентов по рецептам, которые нам передал потомственный итальянский сыровар в период обучения за рубежом. Для этого необходимо иметь свое поголовье крупного рогатого скота, самостоятельно контролировать и подготавливать кормовую базу, выстраивать работу по уходу, содержанию, доению и хранению молока», - отмечает Александр Исаков.

По словам предпринимателя, статус резидента ТОР позволил получить необходимый земельный участок, к которому подводится инженерная инфраструктура. В дальнейшем будут востребованы и налоговые преференции.

На сегодняшний день на территории опережающего развития «Надеждинская» по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность ведут 62 резидента с проектами на общую сумму 53,5 млрд рублей и планами создать почти 5,6 тысячи рабочих мест. Четыре инвеспроекта успешно реализованы, общий объем вложенных резидентами этой ТОР средств превышает 11 млрд рублей, создано 766 рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: сыр  Дело в сыре  производство  Надеждинская  ТОР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
23 Марта 2020, 13:20
В чем сила Гила Петерсила Секреты результативной коммуникации от гуру нетворкинга
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика