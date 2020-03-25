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"Дело в сыре": Обладатели итальянских рецептов строят сыроварню в Приморье
Компания «Дело в сыре» ведет строительство крафтовой сыроварни на территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае. Предприятие, выпускающее сыры и йогурты по аутентичным итальянским рецептам, планируется открыть до конца 2020 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Корпорации развития Дальнего Востока.
«Мы завершили работы по устройству фундамента. Сейчас находимся на стадии подписания договора с заводом-изготовителем здания. Также ведем переговоры с банками для привлечения дополнительного финансирования, в чем нам активно помогает Корпорация развития Дальнего Востока. Основной этап строительства рассчитываем завершить в этом году», - говорит генеральный директор ООО «Дело в сыре» Александр Исаков.
На данном этапе в создание предприятия по производству молочных продуктов резидент вложил 5 млн рублей. По соглашению с управляющей компанией объем инвестиций составит более 14 млн рублей.
В качестве сырья будет использовано молоко, полученное от собственных коров.
«Весь наш сыр будет производиться вручную, без применения машин и механизмов только из натуральных компонентов по рецептам, которые нам передал потомственный итальянский сыровар в период обучения за рубежом. Для этого необходимо иметь свое поголовье крупного рогатого скота, самостоятельно контролировать и подготавливать кормовую базу, выстраивать работу по уходу, содержанию, доению и хранению молока», - отмечает Александр Исаков.
По словам предпринимателя, статус резидента ТОР позволил получить необходимый земельный участок, к которому подводится инженерная инфраструктура. В дальнейшем будут востребованы и налоговые преференции.
На сегодняшний день на территории опережающего развития «Надеждинская» по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность ведут 62 резидента с проектами на общую сумму 53,5 млрд рублей и планами создать почти 5,6 тысячи рабочих мест. Четыре инвеспроекта успешно реализованы, общий объем вложенных резидентами этой ТОР средств превышает 11 млрд рублей, создано 766 рабочих мест.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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