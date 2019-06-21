Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 26 Июня, 20:19 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62.81 р.
1 EUR 71.38 р.
100 JPY 58.46 р.
10 CNY 91.22 р.
Тема номера
Крабовое противостояние продолжается
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019

Регион сегодня
26.06 |
Первый "Фарватер" помог подросткам и взрослым услышать друг друга
26.06 |
Охотничьи хозяйства вносят свой вклад в сохранение амурского тигра на Дальнем Востоке
26.06 |
Группа компаний ННК обратилась к водителям с призывом не выкидывать окурки из окон машин
25.06 |
Хабаровский край не может решить проблему транспортной доступности
25.06 |
Во Владивостоке стартовала акция ННК и официального дилера BMW "Моя первая заправка"
статьи раздела
Тема номера
21 Июня 2019, 11:30
Крабовое противостояние продолжается Крабовые аукционы финансово обескровят отрасль. Из этого кризиса предприятия будут выходить долго и тяжело
статьи раздела
Персона
21 Июня 2019, 10:30
Андрей Хлестунов: Продать квартиру во Владивостоке и построить дом - это та еще авантюра Наступает время нового формата загородного комфорта. Основные тенденции загородного строительства в Приморье глазами эксперта
статьи раздела
Компании
21 Июня 2019, 09:15
"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
статьи раздела
Регион сегодня
20 Июня 2019, 16:45
Экодоходы из промышленных отходов Уникальный проект по глубокой переработке отходов - ЭкоТехноПарк - будет реализован в Приморье в рамках инвестиционной программы региона
статьи раздела
Компании
20 Июня 2019, 16:30
Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы Проект ВНХК может получить дополнительные льготы
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
26 Июня 2019, 11:17 | Регион сегодня |

Группа компаний ННК обратилась к водителям с призывом не выкидывать окурки из окон машин

Информационная кампания "Останови огонь" направлена против пожаров, которые возникают по вине человека

Группа компаний ННК подключилась к единой федеральной информационной кампании «Останови огонь», направленной против пожаров на природных территориях. МЧС, Рослесхоз, Авиалесоохрана, Гринпис России, Общество добровольных лесных пожарных, образовательные организации, СМИ и региональные власти объединяют усилия, чтобы сократить количество поджогов и случаев безответственного обращения с огнём на природе, и, таким образом, снизить количество пожаров. Известно, что пожары часто начинаются на территориях, прилегающих в дорогам, а источником их возникновения являются банальные окурки, брошенные водителями в окно.

Ежегодно в России сгорает 2 миллиона гектаров леса — это в 2–3 раза больше, чем исчезает от легальных и нелегальных вырубок. Также горят осушенные торфяные болота и сухая трава. Кроме потерь леса, сгоревших населённых пунктов и погибших животных, пожары ведут к ускорению негативных изменений климата, выделяя огромное количество парниковых газов, сажи и пепла. Последние оседают в Арктике и снижают отражающую способность льдов. Именно поэтому ситуация с пожарами сплотила в одну команду и экологов, и огнеборцов, и производствеников, и власти, и СМИ и другие структуры и организации, которые часто сложно увидеть на одной площадке.

Кампания «Останови огонь», начатая в апреле 2018 года, включает размещение наружной рекламы, роликов на радио и материалов в СМИ, а также просветительскую работу с детьми.

«Одной из самых распространенных причин природных пожаров являются окурки, которые из окон автомобилей прилетают на обочину дорог с сухой травой. В сеть ННК входит порядка 300 АЗС на территории Дальневосточного Федерального округа, в т.ч., в отдаленных районах. Это прекрасная возможность проинформировать население о необходимости соблюдать элементарные правила поведения в пожароопасный период, поэтому мы оперативно подключились к этому важному социальному проекту» - прокомментировали в Группе компаний ННК.

 


 

Пока в проекте участвуют АЗС ННК, расположенные в Амурской области, которая входит в список самых пожароопасных регионов Российской Федерации. Ранее Губернатор Амурской области, Василий Орлов, подтвердил включение возглавляемого им региона в федеральный проект на встрече с одним из его инициаторов, Гринпис России.

На территории АЗС размещены тематические плакаты, при наличии экранов демонстрируются социальные ролики кампании. Сотрудники автозаправочных станций вручают клиентам флаеры, рассказывающие о причинах возникновения природных пожаров. При положительном опыте планируется масштабировать проект на другие регионы Дальнего Востока.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ННК 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Среда обитания
24 Мая 2019, 12:04
Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею Нефтебаза ННК реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной и экологической безопасности
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика