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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Июня, 20:19 |
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Группа компаний ННК обратилась к водителям с призывом не выкидывать окурки из окон машин
Группа компаний ННК подключилась к единой федеральной информационной кампании «Останови огонь», направленной против пожаров на природных территориях. МЧС, Рослесхоз, Авиалесоохрана, Гринпис России, Общество добровольных лесных пожарных, образовательные организации, СМИ и региональные власти объединяют усилия, чтобы сократить количество поджогов и случаев безответственного обращения с огнём на природе, и, таким образом, снизить количество пожаров. Известно, что пожары часто начинаются на территориях, прилегающих в дорогам, а источником их возникновения являются банальные окурки, брошенные водителями в окно.
Ежегодно в России сгорает 2 миллиона гектаров леса — это в 2–3 раза больше, чем исчезает от легальных и нелегальных вырубок. Также горят осушенные торфяные болота и сухая трава. Кроме потерь леса, сгоревших населённых пунктов и погибших животных, пожары ведут к ускорению негативных изменений климата, выделяя огромное количество парниковых газов, сажи и пепла. Последние оседают в Арктике и снижают отражающую способность льдов. Именно поэтому ситуация с пожарами сплотила в одну команду и экологов, и огнеборцов, и производствеников, и власти, и СМИ и другие структуры и организации, которые часто сложно увидеть на одной площадке.
Кампания «Останови огонь», начатая в апреле 2018 года, включает размещение наружной рекламы, роликов на радио и материалов в СМИ, а также просветительскую работу с детьми.
«Одной из самых распространенных причин природных пожаров являются окурки, которые из окон автомобилей прилетают на обочину дорог с сухой травой. В сеть ННК входит порядка 300 АЗС на территории Дальневосточного Федерального округа, в т.ч., в отдаленных районах. Это прекрасная возможность проинформировать население о необходимости соблюдать элементарные правила поведения в пожароопасный период, поэтому мы оперативно подключились к этому важному социальному проекту» - прокомментировали в Группе компаний ННК.
Пока в проекте участвуют АЗС ННК, расположенные в Амурской области, которая входит в список самых пожароопасных регионов Российской Федерации. Ранее Губернатор Амурской области, Василий Орлов, подтвердил включение возглавляемого им региона в федеральный проект на встрече с одним из его инициаторов, Гринпис России.
На территории АЗС размещены тематические плакаты, при наличии экранов демонстрируются социальные ролики кампании. Сотрудники автозаправочных станций вручают клиентам флаеры, рассказывающие о причинах возникновения природных пожаров. При положительном опыте планируется масштабировать проект на другие регионы Дальнего Востока.
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